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KOBİ'lere 71,5 milyon liralık dijitalleşme desteği KOBİ'lere 71,5 milyon liralık dijitalleşme desteği

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29 Ağustos 2019 Perşembe 12:56:39 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:57:24

KOBİ'lere 71,5 milyon liralık dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, gelecek dönemde teknoloji geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceklerini belirterek, "71,5 milyon liralık destek KOBİ'lerimizle buluşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, mart ayında çıkılan KOBİ Gelişim Destek Programı'nın (KOBİGEL) "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temalı çağrısı, yerli teknoloji geliştiricisi ve üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri kapsıyordu. 

Programın amacı, özgün yerli teknolojilerin ağırlıkta olduğu bir dijitalleşme için, teknoloji geliştiren KOBİ envanterini genişletmek ve KOBİ'lerin dijitalleştirilmiş iş süreçlerini artırmak olarak belirlenmişti.

Bu çerçevede, büyük verinin kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı sensör teknolojileri, otonom robot teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanları çağrı kapsamına alındı. Ayrıca, açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına da öncelik verildi.

İki aşamalı değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan işletmeler belli oldu. KOBİ'lere bu alanda ilk defa verilecek desteğin sonuçlarını, Bakan Varank kamuoyuyla paylaştı.

258 işletmeye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program kapsamında, bin 742 projenin başvurusunun kabul edildiği bilgisini vererek, "Çağrıyı açıkladığımızda, beklentilerimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Aslında bu durum imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin dijitalleşme konusundaki istek ve farkındalığını gösteriyor. Başlangıç için iyi bir bazımız var. Tabi önemli olan bu bazı çok daha yukarı seviyelere taşıyabilmek ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizde teknolojik sıçramayı gerçekleştirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 258 işletmeye destek sağlanacağını aktaran Varank, bunların 232'sini akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen KOBİ'lerin oluşturduğunu, akıllı dijital teknolojileri geliştiren 26 KOBİ'ye de KOBİGEL kapsamında destek vereceklerini bildirdi.

Varank, bu sayının daha fazla olmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde teknoloji geliştirici KOBİ'lerin nitelik ve niceliğini artırmaya özel önem vereceğiz. Programla birlikte 50,5 milyon lirası geri ödemesiz, toplamda 71,5 milyon liralık destek KOBİ'lerimizle buluşmuş olacak. Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor, ticaret savaşları devam ederken buna bir de teknoloji savaşları eklendi. Rekabette ayakta kalabilmek için yenilikçi, vizyoner ve yurt içi potansiyeli en etkin şekilde harekete geçirecek politikalar uygulanması elzem. Biz de küresel eğilimleri yakından takip ederek, imalat sanayimizin bu yarışta geride kalmaması adına somut adımlar atıyoruz. Sonuçlarını açıkladığım bu destek, oldukça iyi tasarlandı ve KOBİ'lerimizin gücüne güç katmayı odağına aldı. Yeni teknolojileri geliştiren ve bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşmenin getireceği rekabet avantajı, uyum kabiliyeti, esneklik ve verimlilik kazançları, üretimde yapısal dönüşüm hedefimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak."

KOBİGEL'in "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" başlıklı çağrısına ilişkin sonuçlara www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

(AA)

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