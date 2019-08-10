KOBİ kredilerinde pazar payını yüzde 17.5'e taşıdı

Halkbank, reel sektöre verdiği destekle yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye ekonomisine güç katmayı sürdürdü. Hayata geçirdiği uygulamalarla bankacılık sektörü genelinde öncü çalışmalara imza atan Halkbank'ın nakdi kredileri içinde, KOBİ kredilerinin payı yüzde 40,5 olarak gerçekleşti.

263 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Bu dönemde enflasyona endeksli yenilikçi mevduat ürünleriyle müşterilerine avantajlar sunmaya devam eden Halkbank'ın toplam mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 5,9 artışla 263,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinde yaşanan düşüşü, yıl boyunca hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

HEDEF DAHA DA YUKARI

“Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız.”

EKONOMİYE GÜVEN TAM

Toplam kredileri 377,6 milyar TL olan Halkbank'ın KOBİ kredilerindeki pazar payının yüzde 17,5’e, nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payının ise yüzde 40,5'e ulaşmasının, reel sektöre duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Arslan, Merkez Bankası öncülüğünde kademeli faiz düşüşünün yatırım ortamının yeniden canlanmasına büyük katkı sunacağını ifade etti. Arslan, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını her zaman, en uygun koşullarda karşılamaya büyük özen gösterdiklerini belirtti.