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08 Ocak 2020 Çarşamba 19:34:20 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:36:00

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC turizminde bir yol haritası belirlemek amacıyla 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası gerçekleştirileceğini söyledi.

Üstel, Girne'de bir otelde düzenlendiği basın toplantısında, turizmin, KKTC'nin geleceği, dumansız sanayisi ve ekonomi çarklarını en iyi şekilde çevirecek lokomotif bir sektörü olduğunu vurgulayarak, 2020 ve 2030 yılları arasında turizmde bir strateji oluşturmak ve yol haritasını belirlemek amacıyla KKTC üniversitelerindeki akademisyenler, bakanlık çalışanları ve Türkiye'deki uzmanlarla bir karar aldıklarını kaydetti.

Bu karar doğrultusunda 11-12 Ocak'ta 2020-2030 Turizm Şurası'nın yapılacağının altını çizen Üstel, "Şuramızda artık turizmin ülkemizde bir devlet politikası haline gelmesi ve siyasi istikrarsızlık olsa dahi turizmde bir yol haritası çıkarmak için bir araya geleceğiz." dedi.

Üstel, Turizm Şurası'nda her kesimden alınacak fikirler doğrultusunda kararlar üretileceğini ve bu vizyonla 2020-2030 yol haritasının belirleneceğini kaydetti.

KKTC'nin Girne kentinde yapılacak Turizm Şurası, KKTC ve Türkiye'den çok sayıda katılımıcıya ev sahipliği yapacak. Sonrasında alınacak kararlarla KKTC'de turizm alanında bir yol haritası çizilmesi hedefleniyor.

Toplantıya, bakanlık personelleri, turizm alanında uzman akademisyenler de katıldı.

AA

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