KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun oturumu sonrası asgari ücret, 250 TL artışla brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu.

KKTC’de asgari ücret, aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu.

Kararla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu, karar konusunda tüm paydaşlardan olumlu görüş aldıklarını söyledi.

(DHA)