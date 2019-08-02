02 Ağustos 2019 Cuma 22:06:37 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:10:15
KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılın ikinci asgari ücret miktarı belirlendi.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun oturumu sonrası asgari ücret, 250 TL artışla brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu.
KKTC’de asgari ücret, aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu.
Kararla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu, karar konusunda tüm paydaşlardan olumlu görüş aldıklarını söyledi.
(DHA)
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