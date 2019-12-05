'Kız Kardeşim Projesi' 10 bin kadını girişimciliğe hazırlayacak

Kız Kardeşim Projesi kapsamında yerel lezzetler üzerine çalışan girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı" kazananları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Toplantıda belirlenen kriterlere göre iş geliştirme hibesi almaya hak kazanan 11 girişimci kadına TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır tarafından ödül verildi.

Program kapsamında Türkiye genelinden 29 ilden restoran sahibi olan ve yerel lezzetler üzerine çalışan 114 girişimci kadının başvuruları değerlendirildi.

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova da programa ilişkin olarak "Coca-Cola olarak; kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyor; bu inançla kadınların kariyer yolculuklarında ilerleyebilmeleri için gelişimlerine destek veren pek çok proje gerçekleştiriyoruz. 2015'te başlattığımız Kız Kardeşim Projesi'yle bugüne kadar yaklaşık 20 bin kadına ulaştık." yorumunu yaptı.

Yerel Lezzet Girişimciliği Hibe Programı ile projenin daha da büyüyerek etki alanını genişletmesinden dolayı gurur duyduklarını anlatan Stoichkova, "2020'de Kızkardeşim eğitimleri ile 40 ilden 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecekte de projelerimiz ile kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak yerel kalkınmada aktif rol almalarını desteklemeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, kadınların ekonomik hayata katılmasının Türkiye'nin büyüme ve gelişmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Yerel Lezzet Girişimciliği Destek Programı" yerel lezzetlerin kalite standardının korunmasının ve geliştirilmesinin yanı sıra, girişimci kadınlara da önemli bir fırsat tanıyor. Dünyada kadın ruhunun egemen olacağı yakın gelecekte, kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almalarına İTÜ olarak katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)