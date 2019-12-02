Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 129 kişilik personel alımı yoğun ilgi görüyor. İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı başvuruları ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımına ilişkin detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ilanları, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanarak Türkiye İş Kurumuna başvuru süreci başlayacaktır.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Kur'a ya tabi işçi aday listelerinde başvuru yapan adaylardan lise ve dengi okul tahsil düzeyi dışındaki adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde durumu uygun olan adayların sözlü sınavı (mülakat) işyerinde oluşturulacak sınav komisyonunca yapılacak olup, başarı sıralaması sözlü sınavda (mülakatta) alınan notların aritmetik ortalaması ile oluşturulacak.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

Deniz Trafik Operatörü

Kaptan

Başmühendis

2. Kaptan

2. Mühendis

Gemici

Yağcı

Mühendis