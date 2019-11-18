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18 Kasım 2019 Pazartesi 11:38:34 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:39:11

Kısa vadeli dış borç eylülde 121,3 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 6 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna kıyasla yüzde 6 artışla 121,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 azalarak 56,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,8 artarak 58 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna göre yüzde 14,2 azalarak 9,5 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,6 artarak 20,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,5 artışla 13,2 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 3,6 azalışla 13,5 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 4,1 artarak 41,5 milyar dolara ulaştı.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 92,4 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 22,5 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,4 artarak 92,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 5,5 azalarak 45,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 14,4 artarak 74,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 12,1 azalışla eylül sonu itibarıyla 87 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 557 milyon dolar oldu.

Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,9'u dolar, yüzde 30,4'ü avro, yüzde 13'ü TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,2, Merkez Bankası'nın yüzde 3,7, özel sektörün ise yüzde 78,1 paya sahip olduğu gözlendi.

(AA)

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