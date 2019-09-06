Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim

Ankara Yenimahalle’de yapılan denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, geçen yıl 115 bin, bu yıl da bugüne kadar 155 bin ürünü denetlediklerini söyledi. Erdal, “Güvensiz ürüne sıfır tolerans prensibiyle denetimlerimizi yapıyoruz. Güvensizlik oranını sıfıra düşürünceye kadar bu çabamız devam edecek” diye konuştu.