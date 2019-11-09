  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Şener Şen'in adı kültür salonuna verildi Şener Şen'in adı kültür salonuna verildi
Moody's İngiltere'nin not görünümünü negatife çevirdi Moody's İngiltere'nin not görünümünü negatife çevirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var
Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı Lüfer Marmara'da balıkçının yüzünü güldürmeye başladı
Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı Ankara'da gerçekleştirilecek
Traktör satışına faiz indirimi dopingi Traktör satışına faiz indirimi dopingi
Buğdayda 21,5 milyon ton üretim hedefleniyor Buğdayda 21,5 milyon ton üretim hedefleniyor
Fatih Terim'den futbolculara: 'Tepkileri dindirmek sizin elinizde' Fatih Terim'den futbolculara: 'Tepkileri dindirmek sizin elinizde'
Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek
Abdullah Avcı Braga maçındaki oyundan memnun Abdullah Avcı Braga maçındaki oyundan memnun
Dini nikahlı eşini öldüren cani, cinayeti tüm yönleriyle anlattı: Yüz derisini soyup tuvalete attım Dini nikahlı eşini öldüren cani, cinayeti tüm yönleriyle anlattı: Yüz derisini soyup tuvalete attım
"Çekileceğiz" yalanı! ABD Suriye'deki petrolden vazgeçemiyor, üslerine geri dönüyor "Çekileceğiz" yalanı! ABD Suriye'deki petrolden vazgeçemiyor, üslerine geri dönüyor
Kanserle mücadele vakfına operasyon! Gözaltılar var... Kanserle mücadele vakfına operasyon! Gözaltılar var...
Türk dizilerinin yurt dışı reytingi hizmet ve mal ihracatını artırdı Türk dizilerinin yurt dışı reytingi hizmet ve mal ihracatını artırdı
Bu film festivalinde konserden tiyatroya her şey var Bu film festivalinde konserden tiyatroya her şey var
Neşet Ertaş'ın memleketinde UNESCO sevinci Neşet Ertaş'ın memleketinde UNESCO sevinci
Sanatçı Jafari, Türk mitoloji ve efsanelerini minyatürle anlatıyor Sanatçı Jafari, Türk mitoloji ve efsanelerini minyatürle anlatıyor
Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde Ata'nın cenaze fotoğrafları Milli Kütüphane arşivinde
Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı
Yönetmen Kaplanoğlu'nun Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi ABD'de Yönetmen Kaplanoğlu'nun Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi ABD'de
Murat Bardakçı'dan çok sert tepki: İmamoğlu yönetimindeki İBB, en başarılı müdür Ramazan Minder'i 'bilgisayarcı' yaptılar! Murat Bardakçı'dan çok sert tepki: İmamoğlu yönetimindeki İBB, en başarılı müdür Ramazan Minder'i 'bilgisayarcı' yaptılar!
Diagne'ye G.Saray ve Brugge taraftarından tepki geldi Diagne'ye G.Saray ve Brugge taraftarından tepki geldi
Milan'dan Eljif Elmas için 30 milyon Euro Milan'dan Eljif Elmas için 30 milyon Euro

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Kasım 2019 Cumartesi 14:30:48 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:32:26

Kırsal kalkınmada 133 proje için 166 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan ve 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 proje onaylandı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan, 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 projenin onaylandığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 16 Şubat'ta çıktığı IPARD-II 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 3. grup sonuçlarının Kurumun internet adresinden açıklandığını bildiren Pakdemirli, "IPARD-II kırsal kalkınma destekleri 5. başvuru çağrısı 3. grubunda destek almaya hak kazanan ve 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 proje onaylandı. Hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, bu destek sayesinde kırsalda 400 milyon liranın üzerinde bir tutarda yatırım yapılmasının ve 600 kişilik yeni istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Pakdemirli, hibe desteği alacak projelere ilişkin, "33'ü besi çiftliği, 35'i süt çiftliği, 12'si broyler, 3'ü yumurtacılık, 11'i süt işleme, 2'si kırmızı et işleme, 1'i kanatlı eti işleme, 4'ü su ürünleri işleme, 32'si de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor." bilgisini verdi.

Söz konusu program kapsamda desteklenecek proje sayısının toplamda 394'e ulaştığını ve bunlar için 430 milyon lira hibe sağlanacağını ifade eden Pakdemirli, böylece kırsalda 1 milyar lira yatırım ve bin 600 kişilik yeni istihdam oluşturulacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde, modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin sayısını artırmak amacıyla TKDK üzerinden IPARD-II hibelerini kullandırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ