Kırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 arttı
Kırgızistan'da yatırımlar 2019'un ilk 9 ayında yüzde 67,3 artarak 557 milyon dolar seviyesine geldi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yatırımların bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 67,3 artarak 557 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, ülkedeki yatırımları değerlendirdi.
Ülkede bu yıl yatırım miktarının arttığını vurgulayan Ceenbekov, "Bu yılın 9 ayında yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,3 arttı. Böylece toplam yatırım miktarı 557 milyon dolar oldu." dedi.
Ceenbekov, yatırımların yüzde 61'inin ülkenin bölgesel kalkınma projelerine gittiğini bildirdi.
AA
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