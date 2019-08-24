Kirazdan 183 milyon dolar gelirle rekor kırıldı

İhraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti. Bu sene yeni açılan Çin pazarı ise ilk yılında, Hong Kong’a yapılan ihracatla beraber Türkiye’nin en önemli 4. pazarı haline geldi. Bu ülkeye doğrudan ihracat 3 milyon 313 bin dolara ulaşırken, kirazların büyük bölümü Çin’e sevk edilmek üzere Hong Kong’a gönderildi.

