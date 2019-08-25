Kirada da en ucuzu Esenyurt

İstanbul’daki 2 oda bir salon kiralık ev fiyatlarının araştırıldığı ankete göre, en düşük metrekare kira bedeli ortalama 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de görülüyor. Söz konusu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik’te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa’da 11 liraya, Başakşehir, Kartal, Bağcılar, Avcılar ve Esenler’de 12 liraya, Beykoz, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa’da 13 liraya çıkıyor. Kiralık konut ücretleri İstanbul’un merkezi olmayan ve çeperlerinde bulunan ilçelerden Arnavutköy ve Çatalca’da 8 lira, Şile’de 13 lira olarak değişiyor.

EN YÜKSEK BEŞİKTAŞ

Kiralık konutta ortalama metrekare fiyatında ise başı 25 lirayla Beşiktaş çekiyor. Bu alanda Beşiktaş’ı 24 lirayla Sarıyer ve Beyoğlu izliyor. Metrekare başına Bakırköy’de 21 liralık kira ödenirken, bu rakam Kadıköy, Adalar ve Şişli’de 19 liraya, Fatih’te 17 liraya, Zeytinburnu ve Üsküdar’da 16 liraya, Eyüpsultan, Ataşehir ve Kağıthane’de 15 liraya, Maltepe’de 14 liraya düşüyor.