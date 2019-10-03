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03 Ekim 2019 Perşembe 10:23:29 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:24:54

Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılacak? Ekim ayında kiraya ne kadar zam yapılır, hesaplama örnekleri

Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılacak? Ekim ayında kiraya ne kadar zam yapılır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılar, kira bedeline ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. Ekim ayı kira artış oranları bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ekim ayı enflasyon oranlarına göre kiracıya Ekim'de yapılacak zam oranı da beli oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de (2003100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Buna göre kiracılara yüzde 18,27 oranında zam yapılacak. Ekim ayı kira artışı hesaplama örneği haberimiz içerisinde yer alıyor..

Ekim ayı kira artış oranları merak ediliyor. Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılacak? Ekim ayında kiraya ne kadar zam yapılır? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılar, kira bedeline ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. Ekim ayı enflasyon oranları bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Açıklanan verilere göre, kiracıya Ekim'de yapılacak zam oranı da beli oldu. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı ve kira artış hesaplamaları haberimiz içerisinde yer alıyor.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış hesaplamalarında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verileri kullanılıyor. TÜFE oranlarından on iki aylık veriler kullanılarak kira bedelinde zam yapılıyor.

KİRACIYA BU AY NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Buna göre kiracıya yüzde 18,27 oranında zam yapılacak.

2019 EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcur kira bedeli 1000, 1500 ve 2000 lira olan kiracıların Ekim ayında kira sözleşmesinin yenilendiğini düşünelim. Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılır? Kiracı zam hesaplama örneği aşağıda yer alıyor. 

Mevcut kira: 1000 lira 
Zam oranı: 18,27
Zam bedeli: 182,7
Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

Mevcut kira: 1500 lira 
Zam oranı: 18,27
Zam bedeli: 278,5 
Zamlı kira bedeli: 1778,5 lira

Mevcut kira: 2000 lira 
Zam oranı: 18,27
Zam bedeli: 365,4
Zamlı kira bedeli: 2.365,4 lira

KİRA ARTIŞ DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Kanunen, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

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