Kira artış oranı Temmuz 2019 ne kadar oldu? Kira hesaplama örneği haberimizde

Kira artış oranı Temmuz 2019 ne kadar oldu? sorusu tüm gayrimenkul sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira hesaplama örneği haberimizde yer alıyor. Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek olan kiracıların en çok merak ettiği konuların başında kira zam oranları geliyor. Kiracının kirasına yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında belirtiliyor. Temmuz ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranları üzerinden yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe alındı. Kira artış oranı Temmuz 2019 verileri ve kira hesaplama örneği haberimizin detaylarında...

KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2019 NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19.88

Zam bedeli: 198 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198 lira

KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Kira artışlarında yılbaşında yapılan düzenleme kapsamında zam oranlarının belirlenmesinde Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yerine 12 aylık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ortalaması zorunluluğu getirildi. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, TÜFE'de 12 aylık ortalamaya göre yüzde 19.39 arttı. Bu oran, Haziran ayında ev sahiplerinin yıllık kira artışında dikkate alacağı azami oran olacak.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.