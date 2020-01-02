Kıdem tazminatında tavan fiyat 6 bin 699 TL olacak

  • Bist 100
    114681
  • Dolar
    5,9588
  • Euro
    6,6841
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle
ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı
İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı! İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı!
Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia
'2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak! '2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak!
Meclis olağanüstü toplanıyor! Tarihi gün Meclis olağanüstü toplanıyor! Tarihi gün
Mahmud Ahmedinejad: 2020’de Mehdi gelecek Mahmud Ahmedinejad: 2020’de Mehdi gelecek
Dolar 2020 yılına nasıl başladı? Dolar 2020 yılına nasıl başladı?
'2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak! '2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak!
MTV ne zaman ödenir 2020? GİB MTV ödeme ekranı haberimizde MTV ne zaman ödenir 2020? GİB MTV ödeme ekranı haberimizde
Trabzonspor, Ndiaye'nin ardından Marcelo'yu da renklerine bağlıyor Trabzonspor, Ndiaye'nin ardından Marcelo'yu da renklerine bağlıyor
Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar görülebilecek Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi 9 Ocak'a kadar görülebilecek
TFF, Süper Lig kulüplerine resti çekti: Kimse bu konum yüzünden Riva'ya gelmesin TFF, Süper Lig kulüplerine resti çekti: Kimse bu konum yüzünden Riva'ya gelmesin
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
Galatasaray'dan forvete Tino Kadewere hamlesi Galatasaray'dan forvete Tino Kadewere hamlesi
Medipol Başakşehir'den Bruma sürprizi Medipol Başakşehir'den Bruma sürprizi
Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi
Galatasaray'da Belhanda'nın satışından elde edilecek gelir Alex Teixeira transferinde kullanılacak Galatasaray'da Belhanda'nın satışından elde edilecek gelir Alex Teixeira transferinde kullanılacak
Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi Göbeklitepe National Geographic dergisinin 2020 listesine girdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 09:07:18 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 09:52:39

Kıdem tazminatında tavan fiyat 6 bin 699 TL olacak

2020 yılı birlikte çalışan kesimin kıdem tazminatındaki fiyatlar da artacak. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek.

Yeni yılla birlikte birçok kişinin gelir ve ödemesi artarken çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek. Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor.


DAHA FAZLA PARA

Sabah Gazetesi'inden Faruk Erdem'in yazısına göre, 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5'i bulacak. Bu durumda kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa çıkacak. Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunduğu için 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29.430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

KIDEM NASIL HESAPLANIYOR?
Kidem tazminatı aynı işyerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

STAJYERE 631 LİRA MAAŞ

2020'nin gelmesiyle birlikte staj yapan öğrencilere verilecek maaşlar artacak. 2019'da gençlere en az 548.70 lira ödenirken, bu tutar 631.19 liraya çıkacak. Devlet katkısı tutarı 2020'de 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420.70, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210.40 lira olarak uygulanacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ