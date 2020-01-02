Kıdem tazminatı tavanı 2020 merakla araştırılıyor. Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? sorularının yanıtı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 2020 yılı birlikte çalışan kesimin kıdem tazminatındaki fiyatlar arttı. Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 2020 arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimizde..

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020 NE KADAR?

Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek. Sabah Gazetesi'inden Faruk Erdem'in yazısına göre, 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5'i bulacak. Bu durumda kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa çıkacak.

Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunduğu için 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29.430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu tazminatı alamazlar.