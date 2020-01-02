  • Bist 100
    115014
  • Dolar
    5,9568
  • Euro
    6,6840
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2020 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de! 2020 avukatlık asgari ücreti ne kadar? 2020 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de! 2020 avukatlık asgari ücreti ne kadar?
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Antalya ve Muğla'da sahilleri doldurdu Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Antalya ve Muğla'da sahilleri doldurdu
Antalya'da çocuklar, kamyonlarla kent merkezine taşınan karda eğlendi Antalya'da çocuklar, kamyonlarla kent merkezine taşınan karda eğlendi
Uzak Doğulu turistlerin gönüllü turizm elçisi: Sakin Sakarya Uzak Doğulu turistlerin gönüllü turizm elçisi: Sakin Sakarya
490 gramlık bebek hastanenin ilgili odağı oldu 490 gramlık bebek hastanenin ilgili odağı oldu
2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır? 2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır?
'Alzaymır' hastalığıyla mücadele için okuma yazma öğrendi 'Alzaymır' hastalığıyla mücadele için okuma yazma öğrendi
Almanları Türkiye'nin yerli otomobilinin korkusu sardı: Elinizi çabuk tutun Almanları Türkiye'nin yerli otomobilinin korkusu sardı: Elinizi çabuk tutun
Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?
2020 avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi 2020 avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Seçilemeyen CHP'li Ümraniye Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk İBB'de koltuğu kaptı! Seçilemeyen CHP'li Ümraniye Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk İBB'de koltuğu kaptı!
Depoyu kütüphaneye çevirdi! "Çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor Depoyu kütüphaneye çevirdi! "Çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor
Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırılar sonrası Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırılar sonrası Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti
Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle
İsrail'in en büyük doğal gaz sahası faaliyete geçti: Leviathan’dan Ürdün'e gaz akışı başladı İsrail'in en büyük doğal gaz sahası faaliyete geçti: Leviathan’dan Ürdün'e gaz akışı başladı
ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı
İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı! İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı!
Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia
'2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak! '2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 10:42:02 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 10:43:14

Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? sorularının yanıtı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 2020 yılı birlikte çalışan kesimin kıdem tazminatındaki fiyatlarda da artış yaşandı. Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 2020 arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Kıdem tazminatı tavanı 2020 merakla araştırılıyor. Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? sorularının yanıtı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 2020 yılı birlikte çalışan kesimin kıdem tazminatındaki fiyatlar arttı. Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 2020 arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimizde..

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2020 NE KADAR?

Kıdem tazminatı brüt asgari ücretten hesaplandığı için asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek. Sabah Gazetesi'inden Faruk Erdem'in yazısına göre, 2019'un ikinci yarısında uygulanan rakam 6 bin 379 lira 86 kuruş olmuştu. Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5'i bulacak. Bu durumda kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa çıkacak. 

Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunduğu için 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29.430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor. Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu tazminatı alamazlar.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ