  • Bist 100
    101883
  • Dolar
    5,6854
  • Euro
    6,2570
  • Altın
    277,8910
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı
Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi
Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli
Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı
H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı
Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı
Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak
İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi
KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak
Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den
Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor
Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli? Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli?
Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek? Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek?
Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi
Loris Karius performansıyla kendini affettirdi Loris Karius performansıyla kendini affettirdi
Galatasaray'da Nagatomo gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'da Nagatomo gerçeği ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 14:59:53 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 15:00:24

KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak

Türkiye'de bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu, "bölge temsilcilikleri" kurmak için harekete geçti.

AA muhabirinin, KGF yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla 1991 yılında kurulan ve ilk kefaletini 1994'te veren fon, ulusal ve uluslararası iş birliklerine giderek, teminat yetersizliğinden dolayı kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırıyor.

Kurum, bir yandan da 2016 yılında başladığı değişim ve dönüşüm süreci kapsamında reel sektörün ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler, konjonktürel faydalar gibi birçok etkene dayalı olarak çağın ve piyasanın gereksinimleri ışığında kendisini yeniliyor.

Günde 10 binden fazla başvuru değerlendiriliyor

Ekonomik büyümeye katkısıyla adından söz ettiren KGF, bugüne kadar 708 bin işletmeye 362 milyar liralık kredi kullandırdı. Bir süredir özellikle bölge bazlı çalışmalarını yoğunlaştıran fon, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde "KGF bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı. Kurulacak temsilcilik sayısı ve yerler, kurumun çalışmaları ışığında son şeklini alacak.

Reel sektör ve bankacılık sektörüyle sahada iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen ihtiyaç ve dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak.

Kurum, işletmelerin başvurularını genel müdürlük binasında yer alan birimler aracılığıyla sonuçlandırıyor. Son teknolojiye sahip hızlı ve güvenli sistemleri sayesinde fonun günde ortalama değerlendirdiği başvuru sayısı 10 bini geçiyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ