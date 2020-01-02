  • Bist 100
    115494
  • Dolar
    5,9574
  • Euro
    6,6661
  • Altın
    292,6200
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
ATO Başkanı Baran: İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi ATO Başkanı Baran: İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi
FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği
Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı
Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi
Ankara'da kaçak sucuk operasyonu: 400 kilo imha edildi Ankara'da kaçak sucuk operasyonu: 400 kilo imha edildi
Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor
Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı ortaya çıktı Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
Azerin tüyleri diken diken eden "Çırpınırdı Karadeniz" türkümüzü böyle yorumlamıştı Azerin tüyleri diken diken eden "Çırpınırdı Karadeniz" türkümüzü böyle yorumlamıştı
İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan! İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!
Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.
Azerin sözleri ayakta alkışlanır: Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin Azerin sözleri ayakta alkışlanır: Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin
Nick Ut: Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz Nick Ut: Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz
CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı! CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı!
Judy vizyona giriyor Judy vizyona giriyor
Yılbaşı eğlencesinde arkadaşları ile birlikte alkol alan ve alkol komasına giren diş hekimi toprağa verildi Yılbaşı eğlencesinde arkadaşları ile birlikte alkol alan ve alkol komasına giren diş hekimi toprağa verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 17:05:24 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 17:06:23

Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ilişkin açıklamalarının ardından kenevir lifinden çorap geliştiren tekstil firması, bu ürünün ihracatına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir üretim hacminin artırılmasına yönelik açıklamalarının ardından kenevir lifinden çorap üretimine başlayan firma 6 ülkeye ihracat yapıyor.

Firma sahibi Burak Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenevir lifi kullanarak masaj özelliği olan, ayağı yazın serin, kışın sıcak tutan çorap geliştirdiklerini söyledi.

Bu işe başlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir üretimi hacminin artırılmasına yönelik açıklamalarının etkili olduğunu belirten Karadağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından 'kenevirle ne üretebiliriz?' diye araştırdık. Çalışmalarımız sonucunda, uzun yıllar Uzak Doğu'da kullanılan, ayak masajıyla tedavi etme yöntemi olan refleksoloji terapisini, kenevir lifine uyarlayarak bu çorabı ürettik." dedi.

"Çorabın altı vücudun haritası gibi"

Karadağ, kenevirin yapısı nedeniyle çorabın ayağı kışın sıcak, yazın serin tuttuğunu, altında, ayağın hangi noktasına masaj yapıldığında hangi rahatsızlığa iyi geldiğini gösteren noktalar bulunduğunu dile getirdi.

"Çorabın altı adeta vücut haritası gibi." ifadesini kullanan Karadağ, "Bu noktalar, hangi bölgeye masaj yapıldığında hangi rahatsızlığa faydası olacağını gösteriyor. Ürünün yanında masaj için kullanılan bir de kalem gönderiyoruz. Bu kalemle ayakta gösterilen bölgeye masaj yapılıyor." diye konuştu.

"Aldığımız tepkiler çok olumlu"

Karadağ, Gebze ve İstanbul'daki tesislerde çorabın üretimine başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ürünümüz tamamen yerli ve milli olarak üretildi, patentini de aldık. Şu anda 6 ülke ile ihracat anlaşması yaptık ve ihracata başladık. 3 ülke ile daha görüşmelerimiz sürüyor. İlk etapta bu 9 ülkeye kenevir çorabımızı ihraç edeceğiz. Çoraplar herkes tarafından kullanılabiliyor. Çorabımız Türkiye'de eczanelerde ve internet ortamında kısa süre önce satışa sunuldu. Çorabımızı, toptan veya perakende talebine göre kutu içinde 65-100 liradan satışa sunuyoruz. Aldığımız tepkiler çok olumlu. İhracata devam ediyoruz. Devlet teşvikiyle bu çorabı üretmekten ve ihracatını yapmaktan ülkemiz adına gurur duyduk."

Burak Karadağ, kenevir içerikli ürün çeşitlendirme ve Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ