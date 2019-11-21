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21 Kasım 2019 Perşembe 11:09:54 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 11:10:33

Kekik alan artık türünü de bilecek

Kekik etiketlerinde, bu baharatın ismiyle birlikte ait olduğu bitki cinsi adı da belirtilecek.

Kekik baharatının etiketinde artık ürün adıyla birlikte ait olduğu cins adı de yer alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı baharatların tekniğine uygun şeklide üretilmesi, işlenmesi ve piyasaya arz edilmesine yönelik süreçleri düzenleyen Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği'nde değişkilik yapmaya hazırlanıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ taslağıyla, baharat tanımlamaları ve sınıflamaları da yeniden belirleniyor. Buna göre, karabiber, beyaz biber, karabiber ve yeşil karabiber olmak üzere çeşitlere ayrılırken, yeşil karabiber tanımı da ilk defa mevzuatta yer alıyor. Buna göre, yeşil karabiber, bu türe giren bitkilerin meyvelerinin yeşil halde toplanıp kontrollü şartlarda tekniğine uygun kurutulmasıyla elde edilen yeşil renkte olabilen yüzeyleri buruşuk tane halini temsil edecek.

Taslakla kırmızıbiber, pul kırmızıbiber ve isot tanımları ayrı ayrı baharat olarak belirtilmek yerine kırmızıbiber başlığı altında toplanıyor. Zahter (karabaş kekik) de tanımlanarak ilk defa mevzuata ekleniyor.

Ülke için önemli bir ihraç ürünü olan ve çoğunluğu Denizli'de olmak üzere kültürel yetiştiriciliği yapılan Origanum cinsi kekikler de kekik tanımı içerisine alınıyor. Kekik için aromatik yönden zenginliğini gösteren uçucu yağ miktarı yüzde 1'den yüzde 1,5'a çıkarılıyor. Sater baharatı da ayrı bir başlık olmaktan çıkarılarak, kekikler kapsamına alınıyor. Bu ürünün etiketinde, ürün adı olarak "kekik" ibaresiyle birlikte ait olduğu cins adı (origanium, thymus, coridothymus, satureja) belirtilecek.

Muskata isim ayarı

Sumak türüne giren bitkilerin kapsamı da taslakla genişletiliyor. Hintcevizi de mevzuatta artık muskat (küçük Hindistan cevizi) adıyla yer alacak.

Reyhan da fesleğen kapsamında değerlendirilirken, bu baharatın yeşil renk yanında mor renk de olabileceği belirtiliyor.

Taslakla, baharatların yabancı madde, rutubet, buruşukluk ve yağ miktarı gibi kimyasal özellikleri de düzenlendi. Taslakta, tanımlaması yapılan baharat dışındaki ürünlerin, baharat amaçlı kullanımına dair değerlendirme Bakanlıkça yapılacak. Bakanlık gerekli görmesi halinde bu ürünler için detaylı risk değerlendirmesi gerçekleştirecek.

İlgili kesimlerin görüşüne sunulan taslak, üreticiler, tüketiciler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alındıktan ve gelen görüşler değerlendirildikten sonra yayımlanacak.

Sektör temsilcileri, yayımı tarihinden itibarine üç yıl içinde düzenlemenin hükümlerine uyacak.

(AA)

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