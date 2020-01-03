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03 Ocak 2020 Cuma 11:00:53 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 11:07:09

KDV oranının yüzde 8'e inmesi sektörde yeni bir dönem başlattı

Mobilya sektöründe KDV oranının yüzde 8'e inmesi sonrası 2020 hedefleri yüzde 40'a yükseldi. Sektör temsilcilerinden tam not alan indirimle ilgili açıklamada bulunan mobilya temsilcileri, "KDV indirimi sadece bizleri ve vatandaşı mutlu etmekle kalmayacak, istihdama da doğrudan etki edecek. Çünkü satışların arttığı her sektörde istihdam artar, böylece işsizlik azalır ve dolayısıyla Hazine’ye aktarılan paylar da artar." açıklamasında bulundu.

TRT Haber'e konuşan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, KDV indirimiyle birlikte sektörün önünün açıldığını belirterek, bu kararla mobilyacıların vites yükselteceğini söyledi.

2020 HEDEFLERİ YÜZDE 40 ARTTI

“Yeni yıla böyle bir indirim haberiyle girmek son derece önemli” diyen Balcı, şöyle devam etti:

“KDV indirimi her şeyden önce satışları olumlu etkileyecek. Evlenecek kişilerin önü açılacak, düğün sayısı çoğalacak ve sadece mobilya sektörü değil, çok farklı alanlar da doğrudan olumlu etkilenecek.

2020 yılı için hedeflerimizi bu kararla birlikte şimdiden yüzde 40 artırdık. KDV indirimi sadece bizleri ve vatandaşı mutlu etmekle kalmayacak, istihdama da doğrudan etki edecek. Çünkü satışların arttığı her sektörde istihdam artar, böylece işsizlik azalır ve dolayısıyla Hazine’ye aktarılan paylar da artar. KDV indirimini tüm bu başlıklar açısından son derece değerli buluyoruz.”

SEKTÖRDE KAYIT DIŞILIK AZALACAK

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ise KDV indirimini sektör açısından ‘dönüm noktası’ olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi için en önemli kaynaklardan biri olduğuna işaret eden Güleç, şunları söyledi:

“Daha önce aşamalı indirildiği dönemler oldu. 2010, 2017, 2018 ve 2019’un ilk 6 ayında bunu test ettik. O dönemlerde gördük ki KDV indirimi olduğu zaman sektör adeta şaha kalkıyor. Şimdi de böyle olacağına inanıyoruz.

Sektördeki yüksek KDV oranı maalesef kayıt dışılığı da beraberinde getiriyordu. Şimdi koca bir sektörün kayıt içine çekileceği bir döneme şahitlik edeceğiz. Üretici, tüketici ve hazine hep birlikte kazanacak.

Türkiye’de mobilya sektörünün 25 milyar dolar üretim hacmine ulaşma ihtimali var. Avrupa’nın her açıdan merkezi olan bir ülkeyiz. 2020 başı itibarıyla atılan KDV indirimi adımının Avrupa hedeflerimize ulaşmamızda da taşıyıcı kolon olacağına inanıyoruz. KDV’nin yüzde 8 olduğu dönemlerde biz her zaman dünya pazarından pay aldık. Şimdi de oldukça benzer bir süreç bizleri bekliyor.”

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