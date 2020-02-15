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15 Şubat 2020 Cumartesi 16:25:25 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:30:59

KDK 2,5 milyon kamu çalışanına eğitim verecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), iyi yönetim ilkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca benimsenmesi hedefiyle bu yıl 2,5 milyon kamu görevlisine eğitim verecek.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Ombudsmanlık 2019 yılı Raporu'nda kuruma ilk şikayetin alındığı 2013'ten bugüne 80 binden fazla başvuru yapıldığı belirtildi. 

Geçen yıl KDK'ye önceki yıla oranla yüzde 20 artışla 20 binden fazla şikayet başvurusu yapıldığı aktarılan raporda, bu rakamın kamu denetçiliğinin vatandaş tarafından benimsendiğini gösterdiği, www.ombudsman.gov.tr internet adresi üzerinden kuruma kolay başvuru yapılmasının etkili sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Ombudsmanlığın tavsiye niteliğindeki kararlarına idarelerin uyum oranında önemli bir başarı sağlandığı, 2019 raporunda öne çıkan konulardan birisi oldu. Raporda, 2013'te kurumun tavsiye kararlarının sadece yüzde 20'sine uyan idarelerin, geçen yıl tavsiye kararlarının yüzde 75'ini kabul ettiği bildirildi. Yüz yıllık geçmişe sahip Avrupa ombudsmanlarının yüzde 80'lik uyum oranına yaklaşıldığı, bu yılın hedefleri arasında kararlara uyum oranında Avrupa ortalamasının üzerine çıkılmasının da yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan 100 binden fazla vatandaşa hukuki danışmanlık veren KDK'nin, 100 üniversitede Ombudsmanlık Kulübü'nün kurulmasına öncülük ettiği, Kurumun Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, geçen yıl boyunca 32 üniversitede konferans verdiği, dört Avrupa ülkesinde gurbetçilerle buluştuğu, 26 ülkenin büyükelçileriyle görüştüğü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği’nin ilk yönetim kurulu başkanı seçildiği belirtildi.

EN ÇOK MAHALLİ İDARELER ŞİKAYET EDİLDİ

Raporda, insanı merkeze alan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim oluşturmaya çalışan KDK'nin faaliyetlerinin, idare aleyhine açılacak on binlerce davayı önlediğinin uzmanlar tarafından ifade edildiği aktarıldı. 

Kamu personel rejimi, adalet-milli savunma-güvenlik ile çalışma ve sosyal güvenlik konularının en çok şikayet alan üç konu olduğu sıralamada mahalli idarelerin en çok şikayet edilen kurum, İstanbul'un en çok şikayet eden il olduğu bildirildi.

Yargının yükünü hafifleten ombudsmanlığa en çok şikayet edilen dördüncü konu olan yerel hizmetlerin denetlenmesi sayesinde ise KDK'nin doğrudan demokrasinin aracı haline geldiğine işaret edildi.

Açıklamaya göre, KDK 2020 yılındaki en önemli hedefi olarak iyi yönetim ilkelerinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca benimsenmesini belirledi ve bunun için 2,5 milyon kamu görevlisine eğitim vermeyi kararlaştırdı. Bu eğitimler sayesinde idareye karşı vatandaşın açtığı davaların azalması ve kamu görevlilerinin halka karşı davranışlarının ideal konuma getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

AA

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