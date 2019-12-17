Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 54 artarak 2 milyar 554 milyon 421 bin dolara yükseldi

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, 2019 Ocak-Ekim döneminde iki ülke arasındaki ticaret 2018'in aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 2 milyar 554 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 1 milyar 878 milyon dolar seviyesinde tespit edilirken, ithalat 676 milyon 401 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kazakistan, Türkiye'ye buğday, bakır, doğal gaz, petrol, alüminyum ve çinko ihraç ederken, Türkiye'den elektrik-donanım, makine, tekstil ve mobilya ithalatı gerçekleştiriyor.

AA