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17 Aralık 2019 Salı 15:36:14 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 15:39:47

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret yüzde 54 artarak 2 milyar 554 milyon 421 bin dolara yükseldi

Kazakistan'ın Türkiye ile ticareti bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 (899 milyon 911 bin dolar) artarak, 2 milyar 554 milyon 421 bin dolara çıktı. Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, 2019 Ocak-Ekim döneminde ihracat 1 milyar 878 milyon dolar seviyesinde tespit edilirken, ithalat 676 milyon 401 bin dolara ulaştığı belirlendi.

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, 2019 Ocak-Ekim döneminde iki ülke arasındaki ticaret 2018'in aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 2 milyar 554 milyon 421 bin dolar olarak gerçekleşti.  

Kazakistan'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 1 milyar 878 milyon dolar seviyesinde tespit edilirken, ithalat 676 milyon 401 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kazakistan, Türkiye'ye buğday, bakır, doğal gaz, petrol, alüminyum ve çinko ihraç ederken, Türkiye'den elektrik-donanım, makine, tekstil ve mobilya ithalatı gerçekleştiriyor.

AA

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