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27 Kasım 2019 Çarşamba 09:07:10 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:07:47

Kayseri'den yılın ilk 10 ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, bu yılın ilk 10 ayında kentten yapılan ihracatın Serbest Bölge'den yapılan ihracat da eklendiğinde 2,1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Kayseri Ticaret Odasının (KTO) aylık olağan meclis toplantısında konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 2019 'un bütün dünya için her açıdan sıkıntılı bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan gelişmelerden etkilendiğini belirten Gülsoy, "Olumsuzluklara rağmen büyük Türkiye adına, 2023 hedefleri doğrultusunda inancımızı, imanımızı, azmimizi yitirmedik ve yitirmeyeceğiz. Dünya ülkelerinin önemli bir bölümünde büyüme rakamları çok iyi değil. İnşallah Orta Vadeli Yeni Ekonomik Program'da ifade edildiği gibi, önümüzdeki yıldan itibaren üç yıl art arda yüzde 5 büyüme oranını yakalarız." ifadesini kullandı.

Yıl sonu işsizlik oranlarının planlanan 12,9'un bir iki puan üzerinde çıkmasını öngördüğünü belirten Gülsoy, ancak gelecek yıldan umutlu olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl marttan itibaren faiz, döviz ve enflasyonla ilgili göstergelerin bu yıla göre daha iyi seyredeceğini tahmin ettiğini dile getiren Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ilk on ayında Türkiye'deki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 141 milyar 425 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi.

"Kayseri'den ihracat Türkiye ortalamasının üstünde"

Kayseri'nin her sene ihracat fazlası veren bir il haline geldiğini söyleyen Gülsoy, kentten yapılan ihracatın Türkiye ortalamasının üzerine çıktığına dikkati çekti.

Gülsoy, şu bilgileri verdi:

"Kayseri'de ise ihracat artış oranı ülkemizin 4 katından fazla olarak gerçekleşti. Yüzde 8,3'lük bir artış var ihracatımızda. Bu yılın ilk 10 ayında Kayseri'den yaklaşık 2,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Yüzde 8,32'lik artış ile Kayseri ihracatı bir milyar 681 milyon 406 bin dolara ulaştı. Serbest Bölge'den yapılan ihracatı da bu rakama eklediğimiz zaman ilk on ay için yaklaşık 2,1 milyar dolarlık ihracat yapmış oluyoruz. 175 kadar ülkeye ihracat yapan arkadaşlarımızın gayretleri ile yıl sonu itibarıyla bu rakamın 2,5 milyar doları aşacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yeni yeni pazarlar bularak ihracatta çok daha büyük hedefleri yakalarız."

Toplantıya konuk olan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı da yaptığı sunumla, e-fatura işlemleri ve vergilendirmedeki yeni uygulamalar konusunda sanayicileri bilgilendirdi.

(AA)

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