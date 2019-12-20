Kayseri TOKİ projeleri 2020: TOKİ Kayseri projesi başvuru şartları neler? merak ediliyor. TOKİ tarafından başlayan Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Kayserililer TOKİ yeni konut projelerin hangi ilçelere yapılacağını ve konutların nasıl olacağını merak ediyor. Kayseri TOKİ başvuru ve Kayseri TOKİ projeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 KAYSERİ TOKİ EVLERİ NEREDE YAPILACAK?

"Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Kayseri'de toplamda 1.480 konut yapılacak. Kayseri'de TOKİ konutları yapılacak ilçeler ve konut sayıları şu şekilde:

Kocasinan Karpuzatan 385 adet 2 oda 1 salon, 165 adet 3 oda 1 salon olmak üzere toplam 550 konut

Melikgazi Mimarsinan 490 adet 2 oda 1 salon, 210 adet 3 oda 1 salon olamk üzere toplam 700 konut

Sarıoğlan 2. Etap 161 adet 2 oda 1 salon, 69 adet 3 oda 1 salon olmak üzere toplam 230 konut

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

100 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Başvuru Bedeli 2+1 daireler için 500.- TL, 3+1 daireler için ise 1.000.-TL olarak tahsil ediliyor.

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.