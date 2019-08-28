Katılım sigortacılığında rekor büyüme

Karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan tekafül sigorta sistemi ülkemizde katılım sigortacılığı olarak adlandırılıyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre katılım sigortacılığında 2018 yılı genelinde 2 milyar 231 milyon lira olarak kayda geçen toplam prim üretimi, 2019’un ilk 7 ayında 1 milyar 920 milyon lirayı aştı. Geleneksel sigortacılığın reel büyümede zorlandığı son yıllarda katılım sigortacılığında ise reel büyüme bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %56.5 oldu. Hayat dışında 1 milyar 823 milyon lira üretimin olduğu ilk 7 ayda reel büyüme %54 seviyesinde gerçekleşirken, 97.5 milyon lira üretimin olduğu hayat branşında ise reel büyüme %122 oldu. Katılım sigortacılığına branş bazında baktığımızda en önemli üretim alanı geleneksel sigortacılıkta olduğu gibi kara araçları sorumluluk branşında gerçekleşiyor. Katılım sigortacılığının toplam direkt üretiminin %60’ına yakın kısmının geldiği kara araçları sorumluluk branşında 2018’in ilk 7 ayındaki 621 milyon lira olan prim üretimi bu yılın ilk yarısında %27 oranında artışla 791 milyon lirayı aştı. Katılım sigortacılığında branşlar içinde en büyük sıçrama genel zararlar branşında yaşandı. Geçen yılın ilk 7 ayında 51 milyon lira prim üretilen branşta bu yılın ilk 7 ayında %681 oranında büyüme ile 472 milyon liralık prim üretildi ve toplam üretim içinde %24’lük bir paya ulaşıldı.