Katılım sigortacılığı büyümesini sürdürüyor

Özellikle faiz hassasiyeti olan kesimlerin büyük ilgi gösterdiği katılım sigortacılığı, ülkemizde yaygınlaşmaya ve piyasada yer bulmaya devam ediyor. Katılım sigortacılığının sektörün derinleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım sigortacılığı, geniş kitlelerin teveccühüyle yükselişini sürdürüyor. Katılım sigortacılığının 2019’un ilk 8 ayının verilerine göre yılbaşından bu yana yüzde 71.5 oranında büyüme kaydetmesi bu ilgiyi somutlaştırıyor.

YÜZDE 32 PAZAR PAYI

Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta BES olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu katılım sigortacılığının büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz” dedi. Katılım Emeklilik’in ürünleriyle hayatın her alanına hitap ettiğini ve hizmet çeşitliliğiyle ailelerin her bireyini koruyabildiklerini belirten Ayhan Sincek, “2017 yılından itibaren sigorta sektöründe faizsiz esaslara dayalı kategorinin tanımlanmasıyla Türkiye’deki büyük potansiyel, gözler önüne serildi. Düzenlemeye en hazır şirket olarak sunduğumuz ürünlerle hayat branşında yüzde 32 pazar payına sahip olduk. Katılım sigortacılığı kapsamında 162 bin sigorta sözleşmemiz var” şeklinde konuştu.

RAHATLATTI

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Katılım Emeklilik olarak geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle bunda önemli katkımız ve öncülüğümüz oluyor. Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki ürünlerimizle ilgili oldukça iyi geri dönüşler alıyoruz. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ürünümüzle, çocuğun öngörülen eğitim süresine göre ailelere finansal güvence için farklı alternatifler sunuyoruz. Eğitim sigortamız sadece vefat değil kaza sonucu daimi maluliyet durumlarını da kapsıyor. Ebeveynlerin başına talihsiz bir olay gelmesi durumunda çocukların eğitim standartlarını eğitim hayatı boyunca koruyabilecek teminatı sunuyoruz.”