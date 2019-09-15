Katılım bankalarına faizsiz finans rehberi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) hazırlanan ‘Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ’ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, söz konusu bankaları, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü kılıyor. Tebliğ’de belirtilen esaslara göre, danışma komitesi en az üç üyeden oluşacak ve üyelerin görev süreleri üç yıl olacak. Danışma komitesi üyelerinin, asgari üçte ikisinin, ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyime sahip olması zorunlu kılınacak. Komite üyeleri, bankanın faizsiz finans sistemine tam anlamda uyumunu sağlamakla yükümlü olacak. Bankanın ürünlerini, personelini, mali yapısını denetleyebilecek.