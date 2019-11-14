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14 Kasım 2019 Perşembe 07:36:17 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 07:37:59

Katar'dan Türkiye'ye 36 milyar dolarlık çağrı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yeni iş birliği imkanlarını ele almak üzere sektörün Körfez Bölgesi’ndeki en önemli pazarı olan Katar’dan üst düzey bir heyeti ağırladı. ASHGHAL Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi 'Katar’da 2020- 2024 döneminde 36 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmesi öngörülüyor' dedi.

TMB’nin organizasyonunda, Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi’nin katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleşen "Türkiye-Katar İnşaat Forumu"nda 18,3 milyar dolarlık Katar pazarını büyütecek iş birliği fırsatları konuşuldu.

ASHGHAL Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi, toplantıda yaptığı konuşmada, kuruluşlarının Katar'ın hem sosyal hem de ekonomik gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Çok kapsamlı altyapı ve üst yapı programları uyguladıklarına dikkati çeken Al-Emadi, 2030 vizyonları çerçevesinde Katar’daki mevcut altyapı güncellenirken, eksik altyapının da bazı bölgelerde tamamlandığını dile getirdi.

Katar'da Şubat 2018’den bu yana Türk inşaat malzemesi üreticilerinin ürünlerinin tercih edildiğini belirten Al-Emadi, "Biz ASHGHAL projelerinde buna önem veriyoruz. Katar'a mal satabilmek için 3 haftalık kayıt ve onay süreci gerekiyor. Türk şirketlerinin daha hızlı kayıt olabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Katar'da 2020-2024 dönemi için toplam 36 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü anlatan Yousef Al-Emadi, bunun 17 milyar dolarlık bölümünün yerel yolların inşası ve rehabilitasyonu, 8 milyar dolarlık kısmının da otoyolların inşası için kullanılacağını dile getirdi.

Türk müteahhitlik, müşavirlik ve inşaat malzemesi üreticilerini Katar’a davet eden Al- Emadi, Türk şirketlerinin Katar’da daha fazla yer almasını istediklerini vurguladı.

- "İki ülke arasındaki iş birliği potansiyeli çok daha fazla"

TMB Başkanı Mithat Yenigün ise toplantıda Katar heyetinden önemli bilgiler edinileceğini ve bu bilgiler ışığında kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin inşaat sektörü özelinde de yeni açılımlarla aksamadan ve artarak devam etmesini istediklerini ifade etti.

Türkiye ile Katar arasındaki hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Yenigün, böyle olumlu bir ortamda daha fazla işbirliğini ve imkanları araştırmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Türk müteahhitlik sektörünün 67 yıllık bir geçmişle Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından olduğunu aktaran Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 126 ülkede yaklaşık 400 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje üstlendiklerini belirtti.

Bu projelerin dörte birinden fazlasının Orta Doğu ülkelerinde olduğunu ifade eden Yenigün, "Bölgede Türk müteahhitlerince 104 milyar dolar tutarında 2 bin 65 proje üstlenildi. Katar'da ise müteahhitlerimiz tarafından bugüne kadar 18,3 milyar dolar tutarında 148 proje üstlenildi. İki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin bu tablonun çok daha ilerisinde olduğunu düşünüyoruz. Gerek birliğimiz, gerek firmalarımızın ASHGHAL ve ASHGHAL'ın da bizleri yakından tanıyor olmasının önümüzdeki dönemde işbirliğimizin gelişimine çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz." dedi.

Yenigün ayrıca sektörün geçen yıl tüm dünyada 11 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını belirterek, "Hedefimiz 20 milyar dolardı. Ancak bu kadarını yapabildik. Bizim hedefimiz 2023 yılında 50 milyar dolara ulaşmak. İnşaat sektörü devamlı gelişiyor. Şehirlere göç artıyor ve her sene yurt dışında dünyada inşaat sektörü potansiyeli artıyor. Şu anda 500 milyar dolar civarında olan kapasite gelecek 30 yıl içerisinde 750 milyar dolara çıkacak biz de bundan daha fazla pay almayı arzu ediyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

- "Katar inşaat malzemelerinin çok büyük kısmını ithal ediyor"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Besler de Katar’da hem altyapı hem üstyapı projelerinin hızla devam ettiğini dile getirdi.

Katar'ın yeni proje ihaleleri hazırladığını söyleyen Besler, "Katar inşaat malzemelerinin çok büyük kısmını ithal ediyor. Bu bize olumlu yansıyacak." dedi.

İhracattaki başarının devam edebilmesi için hedef pazarları yakından takip ettiklerini kaydeden Besler, sektörlerinin 85 milyar doları iç pazar, 21,5 milyar doları ihracat olmak üzere 106,5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğunu kaydetti.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Baydur ise birlik üyelerinin yurt dışında bugüne kadar 114 ülkede toplam 2 milyar 350 milyon dolarlık büyüklüğe sahip 2 bine yakın proje üstlendiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu deneyimimizi maalesef Katar’da gösteremiyoruz. Müşavirlerin bize ilettiği sorunlardan birisi Katar’da kayıt olma şartları ve ücretlerinin ağır olduğu. Bunları karşılamakta zorluk çekiyoruz. İhalelerde yer almak için istenen şartnamelerde ABD’li ve Avrupalı şirketlere uygun kriterlere yer veriliyor. Katar’ın çıkarlarına zarar vermeden bizim de yer almamızı temin ederseniz mutlu oluruz."

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