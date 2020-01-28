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28 Ocak 2020 Salı 15:08:01 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 15:08:47

Kastamonu'daki bakır madeni istihdam kaynağı oldu

Hanönü Belediye Başkanı Uçar, "İstihdam, dolaylı olarak 2 bin kişiye kadar ulaşıyor. Ülkemizde yer altı kaynaklarının işlenmeye ihtiyacı var." dedi.

Kastamonu'nun 2 bin 132 nüfuslu Hanönü ilçesinde geçen yıl üretime başlayan özel bakır maden işletmesinde 750 kişi çalışıyor.

Sinop sınırında bulunan Hanönü ilçesinde kurulan maden işletmesinde, çalışabilecek nüfusun büyük bölümü istihdam edilirken, diğer ilçeler ve Sinop başta olmak üzere farklı illerden de insanlara iş imkanı sağlandı.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Kastamonu'nun parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.

Hanönü'nün 2 bin civarında nüfusu olmasına rağmen sadece maden işletmesi sayesinde 750 kişiye iş imkanı sağlandığına işaret eden Uçar, "İstihdam, dolaylı olarak 2 bin kişiye kadar ulaşıyor. Ülkemizde yer altı kaynaklarının işlenmeye ihtiyacı var. Bunların yöreye katkısı bulunuyor. Taşköprü, Boyabat, Kastamonu, hatta ülkemizin birçok kentinden gelip burada çalışanlar var. Bakkalından esnafına, ev sahibi, dükkan sahibi, pazardaki satıcısına kadar herkese ekonomik faydası oldu. İlçe ekonomisine katkısı önemsenecek derece." ifadelerini kullandı.

Maden işletmesinin istihdam olarak beklentilerini karşıladığına dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Belki bu yatırım başka yatırımları tetikleyecek. En az çevresel etki olacak şekilde sağlıklı şekilde ilerlemesini istiyoruz. İnsanlar özellikle kentlerde yaşamaya alıştı. Fabrikalar genellikle büyük kentlerde. 10-15 kişi her gün bize öz geçmişlerini bırakıyor. İlçedeki bir lisede madencilikle ilgili bölüm açıldı. Yarın mezun olan çocuklar burada istihdam edilecek. Dünyadaki bu ekonomik darlıkta Hanönü büyüyor. İlçenin nüfusunun 5 yıl içinde yüzde 40-50 gibi artacağını düşünüyorum."

"Buraya uygun istihdam yaratabilmek için çalışmalarımız var"

Maden şirketinin Avustralyalı işletme müdürü Lain Anderson ise 2001 yılından itibaren Türkiye'de çeşitli madenlerde çalıştığını anlattı.

Kastamonu'ya yaklaşık 6 ay önce geldiğini aktaran Anderson, "Küresel boyutta bakır madenlerinin büyük çoğunluğu Güney Amerika'da yer alıyor. Türkiye'nin de hem bakır hem de altın madeni olarak ciddi potansiyeli var." dedi.

Maden şirketinin Hanönü ve Türkiye'ye katkısı bulunduğunu vurgulayan Anderson, şunları söyledi:

"Madencilik birçok disiplini ilgilendiriyor ve teknik donanımlı kişiye ihtiyaç duyuluyor. Önümüzdeki dönemde buraya uygun istihdam yaratabilmek için yerel eğitim kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımız var. Yine de yüzde 60 çalışanımız yerelden. Planladığımız 10 yıllık maden ömrü var. Şu ana kadar keşfettiğimiz cevher kaynağını daha da geliştirmek üzere arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Bunu 10 yılın üzerine çıkartmak istiyoruz. 24,5 milyon ton keşfi yapılan ve tanımlanmış rezervimiz bulunuyor."

(AA)

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