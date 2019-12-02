  • Bist 100
    108073
  • Dolar
    5,7553
  • Euro
    6,3577
  • Altın
    269,9390
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti
Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de
Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı
Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı
Avrupa'nın şaşkın adamı Avrupa'nın şaşkın adamı
Borsa İstanbul'da yeni rekor! Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu! Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu!
15 yaşındaki Emre ilk 11'de 15 yaşındaki Emre ilk 11'de
Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi
Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı 'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı
AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı
İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz
Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum
Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim? Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim?
Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı
Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı
Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı
Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
Zincirleme kazada mucize kurtuluş Zincirleme kazada mucize kurtuluş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:28:04 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 17:28:39

Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 16,07 ile domates oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 16,07 ile domates olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Kasım 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 114'nün perakende fiyatı artarken, 44 ürünün fiyatı düştü, 84 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasımda gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates, yüzde 16,07 ile fiyatı en çok artan ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 15,62 ile taze fasulye, yüzde 11,14 ev eşyası harcamaları grubundan elektrik süpürgesi, yüzde 9,79 ile gıda harcamalarından yaş üzüm, yüzde 9,34 ile ev eşyası harcamaları grubundan temizleme tozu ve yüzde 8,98 ile giyim harcamaları çocuk giyim grubundan çocuk ceketi oldu. 

Pırasa, fiyatı en çok azalan ürün oldu

Kasımda fiyatı en fazla azalan ürün, yüzde 20,82 gerilemeyle yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan pırasa oldu.

Fiyatında azalış görülen diğer ürünler ise yüzde 19,10 ile ıspanak, yüzde 15,41 ile muz, yüzde 13 ile lahana, yüzde 10,62 ile havuç ve yüzde 9,92 ile patlıcan olarak gerçekleşti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ