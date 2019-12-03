Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.