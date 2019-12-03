03 Aralık 2019 Salı 10:01:34 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:05:06
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım'da enflasyon yüzde 10.56 olarak gerçekleşti.
Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.
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