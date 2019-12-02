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02 Aralık 2019 Pazartesi 15:11:11 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:12:15

Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir?

Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir? merak ediliyor. Vatandaşlar enflasyon haberlerini yakından takip ediyor. Kasım ayı enflasyon oranlarının ne kadar olarak açıklanacağı merak ediliyor. Kasım enflasyon oranı beklentisi de araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, kira artış oranı, memur ve emekli zam oranı belli oluyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Detaylar haberimizde yer alıyor...

Enflasyon vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir? sorylarının yanıtı merak ediliyor. Kasım enflasyon oranı beklentisi de araştırılan konular arasında yer alıyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Kasım ayı enflasyon oranı beklentisi haberimiz içerisinde yer alıyor. 

KASIM YI ENFLASYON ORANI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranı yarın 3 Aralık Salı günü açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomislerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,24, en yüksek yüzde 0,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 10,70, en yükseği yüzde 12,52 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,75) göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstermişti.

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