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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:16:09 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:18:14

Kasım 2019 kira artış oranı ne kadar? 2019 Kasım kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kasım 2019 kira artış oranı ne kadar? 2019 Kasım kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2018 ve bir önceki yılların Kasım ayında kira sözleşmesi yapan kiracılara bu yıl zam yapılacak. Kira zammı enflasyon oranlarına göre hesaplanıyor. Kiracılar TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarını heyecanla bekliyor. TÜİK enflasyon oranlarını her ayın 3'nde açıklıyor. Bu ay 3 Kasım'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile enflasyon oranları bugün 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da belli olacak. Peki, Kasım 2019 kira artış oranı ne kadar olacak? Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra kira artışı hesaplama örnekleri haberimizde yer alacak..

Kasım 2019 kira artış oranı heyecanla bekleniyor. Kiracılar ile ve ev sahipleri, bir kira sözleşmeleri için bu yıl ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Kira artış hesaplamaları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre yapılıyor. TÜİK enflasyon oranlarını her ayın 3'nde açıklıyor. Bu ay 3 Kasım'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile enflasyon oranları bugün 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da belli olacak. Vatandaşların arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdığı Kasım 2019 kira artış oranı ne kadar? 2019 Kasım kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının yanıtı birazdan belli olacak.

KASIM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kasım ayı kira artış oranı açıklandıktan sonra haberimizin içerisine eklenecek.

KİRACIYA GEÇEN AY NE KADAR ZAM YAPILDI?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Buna göre kiracıya yüzde 18,27 oranında zam yapıldı.

2019 EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcur kira bedeli 1000, 1500 ve 2000 lira olan kiracıların Ekim ayında kira sözleşmesinin yenilendiğini düşünelim. Kiracıya bu ay ne kadar zam yapılır? Kiracı zam hesaplama örneği aşağıda yer alıyor. 

Mevcut kira: 1000 lira 
Zam oranı: 18,27
Zam bedeli: 182,7
Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

Mevcut kira: 1500 lira 
Zam oranı: 18,27
Zam bedeli: 278,5 
Zamlı kira bedeli: 1778,5 lira

Mevcut kira: 2000 lira 
Zam oranı: 18,27
Zam bedeli: 365,4
Zamlı kira bedeli: 2.365,4 lira


KİRA ARTIŞ DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Kanunen, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

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