Kartta faiz düştü

  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,2250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'dan ABD’nin yaptırımlarına karşı yeni hamle! Pasifik’te demirlenmiş bir gemisini kullanabilir Rusya'dan ABD’nin yaptırımlarına karşı yeni hamle! Pasifik’te demirlenmiş bir gemisini kullanabilir
Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı
Kabus geri döndü! Kabus geri döndü!
Atiba hoca oluyor Atiba hoca oluyor
Balotelli’yle sıcak temas Balotelli’yle sıcak temas
Coentrao bitmek üzere Coentrao bitmek üzere
Moralli ama 5 eksik! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Moralli ama 5 eksik! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir Bakan Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü
Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü Başkan Erdoğan'ın sesinden AK Parti teşkilatına mektup: Türkiye için inandığın yolda yürü
Zonguldak'ta trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Zonguldak'ta trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Fatih Terim'den transfer açıklaması Fatih Terim'den transfer açıklaması
Zonguldak'ta trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Zonguldak'ta trafik kazası! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih Rumların desteğini istedi Hafter yanlısı Meclis Başkanı Salih Rumların desteğini istedi
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Özhaseki: CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı Özhaseki: CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı
Marka 2020'de belirlenecek! 150 alternatif isim hazır Marka 2020'de belirlenecek! 150 alternatif isim hazır
Dünyanın gündemi Türkiye Dünyanın gündemi Türkiye
Başıboş dehşeti Başıboş dehşeti
Sidney susuz kalabilir Sidney susuz kalabilir
O mağara bir yıl sonra can aldı O mağara bir yıl sonra can aldı
Oyuncağı yok satıyor Oyuncağı yok satıyor
Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Geri sayım başladı Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Geri sayım başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:10:24

Kartta faiz düştü

Bir yılda yüzde 24’ten yüzde 12’ye gerileyen faizin, piyasalara olumlu yansımaları sürüyor. Hazine Bakanı Albayrak’ın sıfır konuta yüzde 0.79 faiz’ müjdesinin ardından, Merkez Bankası kredi kartı faizlerini indirdi.

Merkez Bankası, son dört toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti. Faizdeki indirim rüzgarı piyasaları uçurdu. Kredili konut satışları 7 kat artarken, araç almak isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Yoğun talebe hazırlıksız yakalanan otomotiv sektörü, 6 ay sonraya gün vermeye başladı. Faiz indirimleri, otomotivden konuta, mobilyadan beyaz eşyaya bir çok sektöre doping etkisi yaptı. 

BORSAYI COŞTURDU

Geçen yılki kur krizinin ardından yüzde 25'e çıkan mevduattan yararlanmak için parasını bankalara götüren borsanın zenginleri faiz yüzde 10'un altına inince geri göç başlattı.  Buna göre temmuz ayından 30 Kasım'a kadar 2 bin 371, yılbaşından kasım sanına kadar 2 bin 539 milyoner borsaya geldi. Böylece BİST 100 endeksi, 20 ayın zirvesi olan 113 bin puanı test etti. 

ALBAYRAK’TAN MÜJDE 

Düşen faizin etkisiyle piyasalardaki olumlu hava sürerken, ev almayı planlayan vatandaşa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bir müjde geldi. Albayrak, sıfır konutta faizin yüzde 0.79’a gerileceğini söyledi. 

Yüzde 1.40'a geriledi

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28'den 1,12'ye indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2'den 1,70'e düşürüldü.  Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,42 olarak belirlendi.  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ