Kartta faiz düştü

Merkez Bankası, son dört toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti. Faizdeki indirim rüzgarı piyasaları uçurdu. Kredili konut satışları 7 kat artarken, araç almak isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Yoğun talebe hazırlıksız yakalanan otomotiv sektörü, 6 ay sonraya gün vermeye başladı. Faiz indirimleri, otomotivden konuta, mobilyadan beyaz eşyaya bir çok sektöre doping etkisi yaptı.

BORSAYI COŞTURDU

Geçen yılki kur krizinin ardından yüzde 25'e çıkan mevduattan yararlanmak için parasını bankalara götüren borsanın zenginleri faiz yüzde 10'un altına inince geri göç başlattı. Buna göre temmuz ayından 30 Kasım'a kadar 2 bin 371, yılbaşından kasım sanına kadar 2 bin 539 milyoner borsaya geldi. Böylece BİST 100 endeksi, 20 ayın zirvesi olan 113 bin puanı test etti.

ALBAYRAK’TAN MÜJDE

Düşen faizin etkisiyle piyasalardaki olumlu hava sürerken, ev almayı planlayan vatandaşa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan bir müjde geldi. Albayrak, sıfır konutta faizin yüzde 0.79’a gerileceğini söyledi.

Yüzde 1.40'a geriledi

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28'den 1,12'ye indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2'den 1,70'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,42 olarak belirlendi.