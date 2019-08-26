  • Bist 100
    97256.3
  • Dolar
    5,8025
  • Euro
    6,4539
  • Altın
    284,9960
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Ahlat'ta halka hitap ediyor Başkan Erdoğan Ahlat'ta halka hitap ediyor
Kayseri'den Adebayor açıklaması: Akşam antrenmana katılacak Kayseri'den Adebayor açıklaması: Akşam antrenmana katılacak
Dünya Kupası'nda Forma giyecek NBA yıldızları Dünya Kupası'nda Forma giyecek NBA yıldızları
Akkuyu NGS sahasında Liebherr LR13000 vincinin montajı yapıldı Akkuyu NGS sahasında Liebherr LR13000 vincinin montajı yapıldı
Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi? Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi?
Piyasalarda artan oynaklık para birimlerini baskılıyor Piyasalarda artan oynaklık para birimlerini baskılıyor
Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
Barcelona, Emre Can'a talip oldu Barcelona, Emre Can'a talip oldu
Ümit Karan, görevinden istifa etti Ümit Karan, görevinden istifa etti
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
Akıntıya kapılan balıkları kazanla kurtardılar Akıntıya kapılan balıkları kazanla kurtardılar
İğrenç olay... 60 yaşındaki adam 20 yaşındaki kıza tecavüz etti İğrenç olay... 60 yaşındaki adam 20 yaşındaki kıza tecavüz etti
Kocasını öldürmüştü... Gerçeği gözyaşlarıyla anlattı! Kocasını öldürmüştü... Gerçeği gözyaşlarıyla anlattı!
Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber
Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı
Annesi itiraf etti: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm! Annesi itiraf etti: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm!
Hastanede çalışan hemşire eşi, olay yerine koştu: Eşimi geri getirin Hastanede çalışan hemşire eşi, olay yerine koştu: Eşimi geri getirin
F.Bahçe'den Adil Rami’den sonra Ben Arfa girişimi F.Bahçe'den Adil Rami’den sonra Ben Arfa girişimi
Annesi kabul etmeyince o sahiplendi! Annesi kabul etmeyince o sahiplendi!
Murat Başoğlu yine teknede! Murat Başoğlu yine teknede!
G-7'de dikkat çeken kareler: Dünyanın gözü önünde oldu G-7'de dikkat çeken kareler: Dünyanın gözü önünde oldu
Ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2019? Ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2019?
Paylaşımı kafa karıştırdı... Aldatma iddiaları doğru mu? Paylaşımı kafa karıştırdı... Aldatma iddiaları doğru mu?
Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor? Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:21:56 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23:37

Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

Yüksek hava sıcaklığı sayesinde üzümün lezzet kazandığı Şanlıurfa'da, hasadı başlayan kara üzüm, geleneksel yöntemlerle sağlık açısından büyük faydaları olan pekmeze dönüştürülüyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, bağ bozumu başlayan kara üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bağ ve bahçelere giren tarım işçileri, sepetlere doldurdukları kara üzümü, traktörlerle şıra alanına taşıyor. Burada yıkanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye has beyaz toprakla birlikte ezilip şıra haline getiriliyor.

Büyük bakır kazanlarda ve odun ateşinde kaynatılan şıra, daha sonra tepsi ve çeşitli kaplara konularak evlerin damlarında güneşe bırakılıyor. Yaklaşık 2 gün boyunca güneş altında bekletilen şıra, katılaşarak sağlık açısından büyük faydaları olan pekmeze dönüşüyor.

Pekmez üreticisi İbrahim Halil Yeşilçayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki sıcak havanın üzümün lezzetine lezzet kattığını söyledi.

Yeşilçayır, şıranın özel yapım bakır kazanlarda yaklaşık 2 saat ateş üstünde kaynatıldığını ifade etti.

Yaptıkları pekmezin organik olduğunu anlatan Yeşilçayır, şöyle devam etti:

"Şıra kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra evlerin damlarına taşıyarak tepsiler içinde 40-45 dereceyi bulan güneş sıcaklığında 2 gün kadar bekletiyoruz. Bu yöntemden sonra katılaşarak siyaha dönüşen pekmezimizi elde ediyoruz. Kara üzüm pekmezi, doğal yöntemlerle üretildiği için astım ve kansızlık hastaları ile sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından yoğun talep görüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına pekmez gönderiyoruz."

Şanlıurfa'nın pekmez üretimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yeşilçayır, ileriki dönemlerde devlet desteği ile pekmez üretim tesisi kurmak isteğini ve buna yönelik çalışmalar yapacağını dile getirdi.

"Pekmez yılın 12 ayı tüketilebiliyor"

Pekmez üreticisi Mahmut Bucak da ağustos ortasından itibaren üzümün olgunlaştığını ve hasadını yapmaya başladıklarını belirtti.

Kaynatarak yaptıkları pekmezin hem lezzetli hem de uzun ömürlü olduğuna işaret eden Bucak, "Dedelerimizden, babamızdan kalan yöntemlerle pekmezi yapıyoruz. Kaynayan pekmez yılın 12 ayı tüketilebiliyor. Pekmez üretimimiz rekolteye göre değişiyor, bir ton yapan var, 500 kilogram yapan var, sadece kendine yetecek kadar yapan var. Talep olduğu için genellikle satmak için yapıyoruz. 30 ile 40 lira arasında satışını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bucak, eylül sonuna doğru da diğer pekmez çeşitlerini yapmaya başlayacaklarını ifade etti. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ