Kapıkule'den geçişler hızlandı! Tedbirler işe yaradı

Özellikle yaz aylarında yurtdışından gelen ziyaretçilerin akın ettiği Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyetler oluşmaması ve Türkiye'ye giriş yapmak isteyen misafirlere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla son yıllarda önemli tedbirler alındı. Ticaret Bakanlığı, 52 eylemden oluşan bir plan hazırladı.

Sıra sisteminin yanı sıra Bulgar makamlarıyla görüşmeler sonucu TIR geçişleri için 2 peron daha ilave edildi. Web sayfasında 30 saniye aralıklarla görüntü paylaşımı yapıldı.

Ziyaretçiler kapıların yoğunluğuna göre hareket edebilmeleri sağlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2019 yılı gurbetçi sezonu için aldığımız yeni tedbirler sayesinde, 1-18 Temmuz tarihleri arasında geçen yıl aynı döneme göre ilave yaklaşık 6 bin aracın daha hızla geçişi sağlanmış oldu” dedi.