Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,73 artışla 311,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.075,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,73 yükselişle 311,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,40 303,60 311,70 311,90

Cumhuriyet Ata Lira 1.999,00 2.020,00 2.054,00 2.075,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,70 280,70 284,00 288,00

Lira(Tam) Ziynet 1.954,00 1.974,00 2.007,00 2.027,00

Yarım Ziynet 977,00 987,00 1.004,00 1.014,00

Çeyrek Ziynet 489,00 494,00 502,00 507,00

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.492 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahaleleriyle birlikte küresel çapta birçok hükümetin maliye politikalarına ağırlık vereceğini açıklamasına karşılık, piyasalardaki panik havasına bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Dün, yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, altının ons fiyatında 100 doları aşan bir dalgalanma yaşandığını belirtti.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) piyasalara 1 trilyon dolar likidite sağlayacağını duyurduğunu ve küresel çapta merkez bankalarının da genişleyici para politikalarına devam ettiğini, ancak panik havasının bütün varlıklarda normal olmayan fiyatlamaları ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI!

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.110,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,16 ile turizm oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz indirimi sonrasında borsadaki satış baskısının azaldığını belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Banka, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.

Yarın yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.