  • Bist 100
    86777.7
  • Dolar
    6,4178
  • Euro
    7,0461
  • Altın
    314,8190
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı
Kovid-19, ABD'nin başkenti Washington'da hayatı felç etti Kovid-19, ABD'nin başkenti Washington'da hayatı felç etti
Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak
Cezaevi firarisi suç makinesi meyve bahçesinde yakalandı Cezaevi firarisi suç makinesi meyve bahçesinde yakalandı
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?) Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?)
Tuzlu su ile yapılan gargara virüsten korur mu? İşte yanıtı Tuzlu su ile yapılan gargara virüsten korur mu? İşte yanıtı
Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu
Endonezya koronavirüs nedeniyle vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı Endonezya koronavirüs nedeniyle vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor
Başkan Erdoğan liderlerle görüştü! Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket edilecek Başkan Erdoğan liderlerle görüştü! Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket edilecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecek TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecek
Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi
Corona virüs genelgesine uymayanlara adli para cezası kesilecek Corona virüs genelgesine uymayanlara adli para cezası kesilecek
2020 Kupa Amerika'ya koronavirüs engeli 2020 Kupa Amerika'ya koronavirüs engeli
Karantinadaki umrecilere özel not! Karantinadaki umrecilere özel not!
Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu açıklaması İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu açıklaması
Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm
Kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu! Kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir
Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde... Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Mart 2020 Salı 19:30:24 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:44:58

Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?)

Altın fiyatları ile ilgili beklenen son açıklama geldi. Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (corona virüs) nedeniyle altın fiyatlarında ani değşiklikler yaşanıyor. 17 Mart Salı günü altın fiyatlarında güne düşüşle başlamasının ardından 310 liradan alıcı buluyor. Gün içinde Kapalıçarşıda çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.105 liradan satılırken kapanışta çeyrek altın 507,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,73 artışla 311,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.075,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,73 yükselişle 311,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ                  SALI
                                          Alış     Satış             Alış   Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    303,40 303,60       311,70 311,90
Cumhuriyet Ata Lira      1.999,00 2.020,00   2.054,00 2.075,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)          276,70 280,70         284,00 288,00
Lira(Tam) Ziynet           1.954,00 1.974,00    2.007,00 2.027,00
Yarım Ziynet                     977,00 987,00      1.004,00 1.014,00
Çeyrek Ziynet                   489,00 494,00         502,00 507,00

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla  313,1 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.492 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahaleleriyle birlikte küresel çapta birçok hükümetin maliye politikalarına ağırlık vereceğini açıklamasına karşılık, piyasalardaki panik havasına bağlı olarak varlık fiyatlarında  oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Dün, yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, altının ons  fiyatında 100 doları aşan bir dalgalanma yaşandığını belirtti.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) piyasalara 1 trilyon  dolar likidite sağlayacağını duyurduğunu ve küresel çapta merkez bankalarının da genişleyici para politikalarına devam ettiğini, ancak panik havasının bütün varlıklarda normal olmayan fiyatlamaları ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da  ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516  doların direnç konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI!

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.110,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,39  değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,88 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,16 ile turizm oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), faiz  indirimi sonrasında borsadaki satış baskısının azaldığını belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu  bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. Banka, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı bir dizi tedbir aldı.

Yarın yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri  ve konut başlangıçları verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER