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06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:52:52 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:53:38

Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon avro gelir sağlandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı yerleşim merkezleri, butik otelleri ve kayadan oyma tarihi manastırları ile 1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'ya gelen turistler, bu güzellikleri sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izleme imkanı buluyor. 

Göreme beldesinden, her sabah gün doğumuyla yükselen sıcak hava balonları ile düzenlenen turlara, bu yıl ocak ayında 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda ise 68 bin 256 turist katıldı.

Bu yılın ilk altı aylık diliminde, 11 bin 814 uçuşun gerçekleştirildiği turlarla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3, bir önceki yıla göre ise yaklaşık yüzde 48'lik artışla 232 bin 109 kişi bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Bölgedeki çok sayıda firma tarafından düzenlenen ve balonların havada bir saat kaldığı turlara kişi başı katılım bedeli 170 ile 200 avro arasında değişiyor.

Ekonomiye yıllık katkısı 2016'da 33 milyon, 2017'de 43 milyon, 2018'de ise yaklaşık 70 milyon avro olan balon turlarından bu yılın ilk 6 aylık diliminde yaklaşık 43 milyon avro gelir elde edildi.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava koşullarının uygun olduğu günlerde gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının hem manzaraya renk kattığını hem de önemli bir turizm çeşitliliği sağladığını belirtti.

Eren, "Her yıl bölgede çok sayıda turisti ağırlıyoruz. Turistler Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kalıyor. Bu güzellikleri gökyüzünden de görmek için sıcak hava balonları ile düzenlenen tura ilgi gösteriyorlar. Balon sektörü artık Kapadokya ile özdeşleşmiş durumda." dedi.

Turistlere acente hizmeti sunan İsmail Sucu da sıcak hava balon turuna olan ilginin arttığını, tura katılmak için bölgeyi tercih eden çok sayıda yabancı turistin, yoğunluk nedeniyle bu imkanı elde edemeden dönmek zorunda kalabildiğini dile getirdi.

Sucu, Kapadokya bölgesinin, doğanın ve hava şartlarının uygunluğuyla da güzel bir uçuş noktası haline geldiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Turistler, bölgede sıcak hava balon turunu ön plana almaya başladı. Sırf balonla uçmak için gelen büyük bir kitle var. Tura olan yoğunluk nedeniyle sıcak hava balonlarında yer bulamayan konuklarımız var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün şirket ve uçuş yapan balon sayısını gözden geçirmesi ve daha çok turistin uçmasına zemin hazırlamasını talep ediyoruz. Kapadokya için önemli olan balon turuna, talep eden tüm turistlerin katılımını sağlamamız gerekiyor. Elde edilen gelirin büyümesi için kapasitenin artırılması lazım. Aynı zamanda bölgede istihdama da katkı sunuluyor. Pilot ve balon sektöründeki diğer çalışanlarla yaklaşık 6 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor."

(AA)

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