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06 Ocak 2020 Pazartesi 14:28:45 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:43:36

'Kanal İstanbul'a övgüler yağdırdılar: Hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Çince olarak paylaştığı Kanal İstanbul videosu, Çin’in en büyük gazetelerinden People's Daily, China Daily gazetesi, ekonomi portalı Hexun ve Çin'in en büyük haber sitesi olan china.com.cn’de yayımlandı. Çin’in en büyük gazetelerinden People's Daily, "Türk hükümeti Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını hızlandırdı" başlığıyla haber yaparken, China Daily gazetesi de, Kanal İstanbul projesinden övgü ile bahsederek, Çinli yatırımcıların süreci yakından takip ettiklerini yazdı.

“Kanal İstanbul” Çin medyasının ve yatırımcısının gündemi oldu

İletişim Başkanı Altun’un Çince olarak paylaştığı “Kanal İstanbul” videosu, Çin medyasında geniş yer buldu, yatırımcıların dikkatini çekti. 

PEOPLE'S DAILY: DAHA HIZLI VE EKONOMİK TİCARET KANALI

Çin’in en büyük gazetelerinden People's Daily, “Türk hükümeti Kanal İstanbul projesinin uygulanmasını hızlandırdı” başlığıyla yaptığı haberinde, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 4 Ocak’ta sosyal medya aracılığıyla Çinli izleyicilerle paylaştığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili Çince videoda, dünya deniz ticaretinin en önemli merkezi olan İstanbul’un, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline geleceğini söyledi.” dedi.

ÇİNLİ YATIRIMCILARIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesinin yapılması için gerekli talimatları verdiğini belirten gazete, haberinde ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin yüzyıl projesi Kanal İstanbul, uygulama aşamasına girmek üzere. Yerel yetkililere göre, Çinli yatırımcılar büyük ölçekli projeye katılmaya ilgi duyduklarını belirttiler. Erdoğan, Kanal İstanbul Projesini ilk kez 2011 yılında başbakan olduğu dönemde duyurdu. Bu kanal, İstanbul Boğazı üzerindeki ulaşım baskısını hafifletecek, İstanbul'un kentsel manzarasını değiştirecek ve tüm dünyanın odaklanacağı bir proje olacak.”

CHINA DAILY: DENİZ TİCARETİ İÇİN KAZANIM

China Daily gazetesi de Kanal İstanbul projesinden övgü ile bahsederek, Çinli yatırımcıların süreci yakından takip ettikleri vurguladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un paylaşımına yer verilen haberde, Kanal İstanbul’un hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanım olduğunun altı çizildi.

HEXUN: KANAL İSTANBUL EKONOMİK KALKINMAYA YARDIMCI OLACAK, KAZA RİSKLERİ ORTADAN KALDIRILACAK

Çin’in önemli ekonomi portalı Hexun ise, İstanbul’un dünya deniz ticaretindeki yerini ve önemini anlattığı haberinde, “İstanbul Kanal Projesi, dünyadaki diğer benzer projeler gibi ekonomik kalkınmaya da yardımcı olacak ve İstanbul'un denizcilik tarihindeki ticaret merkezi konumunu güçlendirecek.” şeklinde ifadelere yer verdi.

İstanbul Boğazı’nda daha önce meydana gelen kazalara yer verilen haberde, “Kanal İstanbul tüm denizcilik risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliği sağlayacak, 10 bin yeni iş imkânı yaratacak. İstanbul Kanal Projesi, dünyadaki diğer benzer projeler gibi ekonomik kalkınmaya da yardımcı olacak ve İstanbul'un denizcilik tarihindeki ticaret merkezi konumunu güçlendirecek.” denildi.

ÇİN’İN EN BÜYÜK HABER SİTESİNDE ÇİNCE VE İNGİLİZCE YAYIN

Çin'in en büyük haber sitesi olan china.com.cn de İletişim Başkanı Altun’un yaptığı paylaşımı Çince ve İngilizce yayımladı. “Kanal İstanbul Projesi Nedir?” başlığıyla İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoya yer verdi.

Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin hafta sonu Twitter hesabından yaptığı Çince paylaşımda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek.” demişti. Altun, paylaşımında İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Kanal İstanbul’un anlatıldığı videoya da yer vermişti.

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