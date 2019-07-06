Kamuya 12 bin sağlıkçı alınacak

İstihdam seferberliği kapsamında hem kamuda hem de özel sektörde yeni personel alımları sürüyor. Bu kapsamda daha önce müjdesi verilen 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmaların ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin ataması gerçekleştirilecek.

Hemşirelik ilk sırada

KPSS puanıyla yapılacak olan atamalar için ilan, bir ay içinde bakanlık tarafından yayınlanacak. İlanla ilk etapta 6 bin 835'i hemşire, 1000'i ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi alanlarda alım yapılacak. Alımlar ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak.