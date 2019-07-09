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09 Temmuz 2019 Salı 10:38:17 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 10:53:52

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019! Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmesi ne zaman?

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 araştırması güncel olarak yapılıyor. Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmesi ne zaman? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor. Toplu sözleşmelerde Türk-İş teklifini Haziran ayında açıklamıştı. Türk-İşi tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon3 puan refah payı talep etmişti. Peki, zam oranı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmesi ne zaman? sorusunun yanıtı kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin gündeminde. 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki Haziran ayında gerçekleştirilmişti. . Türk-İş, tüm kamu işçilere seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti. Peki, bugün zam oranı belli olacak mı? İşte tüm detaylar sizlerle... 

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2019! 
Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?
Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020'deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün saat 15.00'te yapılacak. 

TARAFLAR İKİNCİ KEZ BİR ARAYA GELECEK
Tarafların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bugün saat 15.00'te ikinci kez bir araya geleceği öğrenilirken, toplantıda hükümetin, Türk-İş'in talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor.

Teklifin ardından taraflar arasında görüşmeler zam oranı üzerinden yürütülecek. Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ
Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu.

Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Toplu İş Sözleşmeleri;

İşçinin işyeri meslek değişikliği koşullarının sendika, işveren ve işçinin genel haklarını ve yükümlülüklerini,

İşyerinde yasalar, yönetmelikler ve tis hükümlerince işveren ile işçilerin katılımıyla oluşturulacak işyeri kurulların yapısını, yetkisini, amaçlarını, işlevlerini,
Hizmet akitlerinin yapılmasını ve sona erdirilmesini,

Çalışma sürelerini; (normal çalışma sürelerini, fazla çalışmaları, vardiya çalışmaları, gece çalışmaları vb.), bayram, genel, hafta ve akdi tatil günlerini,

Ücret ödeme biçimlerini, ücret sistemlerini, ücret artışı zaman ve biçimlerini ve ücret düzeylerini, İşçilik primlerini,

Parasal (ikramiye vb.) ve  iş ve sosyal işyeri değişikliklerini  yardımların (yemek, doğum, taşıma vb.) düzenlenmesini,

İşyeri çalışma koşullarının belirlenmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliği, vizite işlemleri, emzirme odaları ve kreşlerin kurulması ve işletilmesini,

Uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve çözümlenmesini,

İşçilerin meslek eğitimlerinin sağlanması ya da kurslara katılmaları koşullarının belirlenmesini,

İşyeri sendika temsilcilerinin hakları, yükümlülükleri, yetkileri ve işverenle görüşme biçim ve yöntemleri, temsilci eğitim izinlerini,

İşyeri ya da işletmenin sosyal tesislerinden yararlanma koşulları ve biçimleri gibi birçok konuyu kapsarlar.

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