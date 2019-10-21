Kamu bankalarından son dakika yeni kredi paketi desteği geliyor! Yeni istihdama destek kredisi nedir?
Kamu bankalarından son dakika yeni kredi paketi desteği geliyor. Haberi gören vatandaşlar, Yeni kredi paketi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yeni kredi paketi desteği nedir? Yeni istihdama destek kredisi nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Yeni kredi paketi desteği ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
Yeni kredi paketi desteği nedir? Yeni istihdama destek kredisi nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre, kamu bankalarından son dakika yeni kredi paketi desteği geliyor. Haberi gören vatandaşlar, Yeni kredi paketi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor. Hazırlanan yeni kredi paketi desteği ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
YENİ İSTİHDAMA DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak.
YENİ İSTİHDAMA DESTEK KREDİSİ DETAYLARI NELERDİR?
Yeni kredi paketi ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
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