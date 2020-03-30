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30 Mart 2020 Pazartesi 18:43:10 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:45:59

Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'

Kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi.

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.


- Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek


Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

Söz konusu kredi uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle:
 

Kredi Tutarı (TL)

Toplam Vade

Ödemesiz Dönem

Taksit Tutarı (TL)
(Sonraki 30 ay boyunca)

10.000

36 ay

6 ay

376

7.500

36 ay

6 ay

282

5.000

36 ay

6 ay

188

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