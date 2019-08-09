Kampanya rüzgârı

Konut kredi faizlerinde yapılan indirimin ardından, inşaat firmaları da kampanyalar düzenlemeye başladı. Sur Yapı, hem ev almak isteyenler hem de gayrimenkul yatırımcıları için yeni bir kampanya düzenledi. Kampanya, Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde, 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi’nde geçerli olacak. Kampanya dahilinde faizler kamu bankalarının açıkladığı orandan daha da aşağıya, yüzde 0.69’a çekiliyor. Kampanya kapsamında şirket peşinatı bir yıl öteliyor ve vade farksız 5 yıla bölüyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanıyor.

30 TAKSİT FİRMADAN

Bayrama özel bir çalışma yapan Teknik Yapı da, İstanbul’daki projelerinde, üç ayrı avantajı aynı anda sunan fırsat kampanyası başlattı. Teknik Yapı, İstanbul’daki YücelPark, Deluxia Park, Uplife Kadıköy ve sınırlı sayıda Evora Denizli projelerinden daire almak isteyenlere, önce yüzde 10 indirim yapıyor. Buna ek olarak, yüzde 30 peşinat haricinde kalan tutara yüzde 0.99 faiz avantajıyla 120 ay taksit imkanı sunan Teknik Yapı, ilk 30 aylık taksitleri kendisi ödüyor. Daire sahipleri geriye kalan 90 aylık taksitleri 30 ay sonra ödemeye başlıyor.

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 15 İNDİRİM

Emlak Konut GYO Niğde, Ankara ve Gebze projelerinde 180 ay vade ve 0.99 faizle satış yaptığını açıkladı. Tamamlanan projelerindeki daireler için yatırım fırsatı oluşturan Babacan Holding, kampanya kapsamında Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinde yüzde 0.99 faizle ödeme koşullu ya da peşin ödemede yüzde 15 indirim avantajı sağlanıyor. Ayrıca Basın Ekspres bölgesindeki NG Residence projesinde alıcılara180 ay vadeli hemen tapu teslimli seçenekleri sunuluyor. Bir başka kampanya yapan şirket ise Hasanoğlu Şirketler Grubu. Buna göre şirketin Ispartakule 2 ve 3 projelerinden ev sahibi olmak isteyenler tutarı 250 bine kadar olan daireleri 0.99 vade oranı ve 180 aya varan vade olanağı ile satın alabilecek.