  • Bist 100
    108182
  • Dolar
    5,8060
  • Euro
    6,4360
  • Altın
    273,9840
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide
Bakan Çavuşoğlu: AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız Bakan Çavuşoğlu: AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması: Haberlerin hiçbiri doğru değil Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması: Haberlerin hiçbiri doğru değil
Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi
Borsada 'yabancı takası sırrı' çözüldü Borsada 'yabancı takası sırrı' çözüldü
Antalya Valisi'nden yağış uyarısı! Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valisi'nden yağış uyarısı! Antalya'da okullar tatil olacak mı?
ABD 2020 için petrol fiyatı tahminini yükseltti ABD 2020 için petrol fiyatı tahminini yükseltti
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
İstanbul'da susuzluk alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesi İstanbul'da susuzluk alarmı! Son 10 yılın en düşük seviyesi
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!
Ünlü milletvekilleri arabuluculuk sınavından geçer not alamadı Ünlü milletvekilleri arabuluculuk sınavından geçer not alamadı
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Washington Post gazetesi sonucu belgeleriyle duyurdu: 18 yıldır süren savaş tam bir fiyasko Washington Post gazetesi sonucu belgeleriyle duyurdu: 18 yıldır süren savaş tam bir fiyasko
Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi Fatoş kimdir? Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi Dilek Köse kimdir? Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi Fatoş kimdir? Mucize Doktor Ferman'ın kardeşi Dilek Köse kimdir?
Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya 'çökmüş tuğlalı' gönderme Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya 'çökmüş tuğlalı' gönderme
Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz
Türk ve Rus bilim insanlarının 20 yıldır yaptıkları kazı çalışmaları sonrası bulunanlar tarihi değiştirecek Türk ve Rus bilim insanlarının 20 yıldır yaptıkları kazı çalışmaları sonrası bulunanlar tarihi değiştirecek
Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün? Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün?
İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı! Gitti yine aynı araçtan aldı İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı! Gitti yine aynı araçtan aldı
Kasımda 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti Kasımda 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti
İstediği durakta inemeyen yolcu otobüs şoförünü yumrukladı! İşte o anlar... İstediği durakta inemeyen yolcu otobüs şoförünü yumrukladı! İşte o anlar...
Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı! Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:16:35 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:17:12

Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi

Kalkınma Yatırım Bankası, 200 milyon dolarlık krediyi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında değerlendirecek.

Kalkınma Yatırım Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ile kullanılmak üzere 15 yıl vadeli, 200 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalandı.

Kalkınma Yatırım Bankası açıklamasına göre, krediden, Türkiye çevre mevzuatı ile uyumlu olarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji temasında projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Kalkınma Yatırım Bankası olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim, sağlık sektörlerinden birçok farklı projeye kredi desteği verdik. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin takipçisi rolümüz ve karbon salınımını azaltmayı öngören Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin Kurucu İmzacısı kimliğimizle Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük edecek yenilenebilir enerji projelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladıkları uzun vadeli bu finansmanla sürdürülebilirliği ön planda tutan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini aktaran Öztop, "Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katma misyonuyla ülkemizin geleceğine ve büyümesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Yatırım Operasyonlarından Sorumlu Genel Direktör Yee Ean Pang ise "Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın enerji stratejisi ve sürdürülebilir altyapı gelişimine olan taahhüdü ile tam örtüşen bu kredi, Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi kapasitesini ve mevcut tesislerde enerji verimliliğini arttırmaya destek olacaktır." ifadesini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ