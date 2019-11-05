Kalkınma Yatırım Bankası’nın aktifleri 18,5 milyar TL’ye ulaştı

Kalkınma Yatırım Bankası’nın aktifleri eylül ayı itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8, 2018 yıl sonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.

Kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünleri ve sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanma hedefi doğrultusunda bir dönüşüm sürecine giren ve yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan Kalkınma Yatırım Bankası, 9 aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına ve ekonominin büyümesine, yerlileştirmeye yönelik yatırımları destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, dönüşüm sürecinde eklenen yatırım bankacılığı ile danışmanlık hizmetini güçlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak.

Bankanın hizmetleri arasına eklenen Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları aracılığıyla da ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yapılarak özellikle girişim ekosisteminin gelişimi hedefleniyor.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,4 oldu



Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla proje sağlamak üzere büyümeye odaklanan banka ilk dokuz aylık sonuçlarıyla da girdiği dönüşüm sürecinin olumlu sonuçlarını almaya başladı. Bankanın aktifleri eylül ayı itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8, 2018 yıl sonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.

Toplam aktifin yüzde 78,3’ünü oluşturan kredilerinin tutarı, eylül ayında 14,5 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi 2018 yılı sonuna göre yüzde 6 artış gösterdi.

Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 düzeyine geriledi. Bankanın sermaye yeterlilik oranı üçüncü çeyrek dönemde yüzde 58 artışla sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 22,4 oldu.

Eylül ayı itibarıyla net faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,8 artarak 549,2 milyon TL düzeyine yükselirken, faaliyet gelirleri yüzde 89,2 artarak 603,4 milyon TL’ye ulaştı. Kalkınma Yatırım Bankası’nın dokuz aylık dönem kârı ise 359,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefimiz"



Toplantıda konuşan İbrahim Öztop, Kalkınma Yatırım Bankası’nın 45 yıllık “yepyeni” bir banka olduğunu ifade ederek, bankanın kuruluşunun 1975 yılına uzandığını ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek projeleri finanse etmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Öztop, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandıklarını aktararak, 2018 yılında bankanın faaliyet alanının genişletilip yatırım bankacılığının da eklendiğini ifade etti.

Bu yeni misyonunun gereği olarak haziran ayında genel merkezlerini İstanbul’a taşıdıklarını dile getiren Öztop, “Kurumsal hafızamızı taşıyan ve yola İstanbul’da devam etmek isteyen arkadaşlarımızla, bankacılık sektöründe deneyim sahibi arkadaşlarımızı bir araya getirerek yeni bir takım kurduk.” dedi.

Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümü ve sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Öztop şöyle devam etti:

“Değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefimizdir. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katmayı misyonumuz olarak tanımlıyoruz. Girişimden sanayi şirketlerine ve KOBİ’lere kadar ülkemize katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacağımız kredi, sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetlerimizle kalkınmaya desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

(AA)