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29 Şubat 2020 Cumartesi 07:55:23 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 07:58:13

Kağıt para dönemi sona eriyor

Koronavirüs, ticaret savaşları ve ABD-İran geriliminin etkisiyle ülkeler kripto paraya yöneliyor. İsveç dijital para e-Krona için pilot uygulamaya geçerken, Japonya, Çin, Hindistan ve Rusya da bu alanda çalışma yürütüyor. Ayrıca nisan ayında yapılacak IMF toplantısına kripto paranın damga vurması bekleniyor.

Bitcoin ile başlayan kripto para biriminde yeni bir aşamaya geçiliyor. Güvensiz olduğu gerekçesiyle devletlerin uzun süredir mesafeli durduğu kripto para için merkez bankaları devreye girdi.

Koronavirüs, ticaret savaşları ve ABD-İran geriliminin de etkisiyle ulusal kripto para için hareket geçen devletler 2020 yılında pilot uygulamalara başlıyor. Geçtiğimiz yıl kripto para programını duyuran Bahamalar'ın ardından İsveç merkez bankası Riksbank da e-Krona'yı test etmeye başladığını duyurdu. Nakit para kullanım oranının yüzde 1'lere kadar düştüğü ülkede 2025'te tamamen dijital ödeme sistemine geçilmesi hedefleniyor. Bir yıl sürmesi beklenen pilot çalışmalar kapsamında halkın tepkisi ölçülecek. Test ortamında simüle edilmiş kullanıcılar e-Krona'yı dijital cüzdanında tutabilecek, ödeme yapabilecek, mobil bir uygulama aracılığıyla para yatırıp çekebilecek. Kullanıcı ayrıca akıllı saatler gibi giyilebilir cihazlarla ve kartla da ödeme yapabilecek.

JAPONYA DA KERVANA KATILDI

İsveç yakın gelecekte merkez bankası destekli dijital paraları piyasaya sürmek için çalışan tek ülke değil. Japonya Merkez Bankası da (JMB)  ‘Dijital Yen' için Uluslararası İskan Bankası (BIS) ile Kanada, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Avrupa Birliği Merkez Bankaları ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu konudaki yol haritasının ise 2020'de netleşmesi bekleniyor. Japonya'nın yanı sıra Çin, Hindistan ve Rusya'nın da kripto para üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor.

IMF'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ  

Öte yandan Uluslararası Para Fonunun (IMF) nisan ayında Washington'da yapacağı toplantıya kripto paranın damga vurması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya, İsveç ve İsviçre merkez bankaları dijital paraları görüşmek üzere bir araya gelecek. Bu toplantıda dijital para birimlerinin geliştirilmesi konusunu masaya yatırılacak. Dünya Ekonomik Forumu da geçen dijital para yönetimi için konsorsiyum oluşturduğunu açıklamıştı.

TLcoin geliyor

Türkiye dünya ile birlikte eş zamanlı olarak kripto para için çalışmalar yürütüyor. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kripto para çalışmaları TCMB tarafından yapılacak. Yeni kripto para birimi için oluşturulacak Anlık Ödeme Sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlandıktan sonra test çalışmalarına başlanacak. Öte yandan ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının sayısı 1 milyonu aşarken, aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

ÇİN KRİPTO PARAYA KREDİ NOTU VERİYOR

Kripto paralar kredi derecelendirme kuruluşlarının da radarını girdi. Çin hükûmeti destekli Çin Bilgi ve Endüstri Geliştirme Merkezi (CCID), yılın ilk kripto para projeleri derecelendirme listesini yayınladı. Listeye iki kripto para birimi daha katılırken, kripto para birimleri temel teknoloji ve uygulanabilirlik kategorinde değerlendiriliyor. EOS listede ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla TRON ve Ethereum takip ediyor. En büyük kripto para Bitcoin listede 11. sırada yer alırken Bitcoin Cash ise 34. sıraya kadar geriledi.

DÜNYADA 7 BİN KRİPTO PARA ATM'Sİ VAR

Merkez bankaları kripto para birimine geçiş için çalışmalarını hızlandırırken, altyapı konusunda da ciddi anlamda ilerlemeler kaydedildi. Bitcoin ATM Market Dynamics'in Ocak 2020 raporuna göre Bitcoin gibi dijital paraları destekleyen ATM'ler, 2020'nin başından bu yana kripto para piyasalarındaki baskın eğilime paralel olarak arttı. Ocak ayında 400'den fazla yeni cihaz piyasaya sürüldü, bu şekilde 7 bin adet ATM'ye ulaşıldı.

(İHA)

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