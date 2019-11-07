  • Bist 100
    102649
  • Dolar
    5,7445
  • Euro
    6,3716
  • Altın
    274,6250
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida görüşme odasında Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida görüşme odasında
Su termosundan uyuşturucu çıktı Su termosundan uyuşturucu çıktı
Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 3 milyar metreküpü geçti TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 3 milyar metreküpü geçti
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi kabusa döndü Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi kabusa döndü
Hindistan'dan ABD'yi çıldırtacak Rusya hamlesi Hindistan'dan ABD'yi çıldırtacak Rusya hamlesi
Kadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Kadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir
Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor
FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi
Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz: En güzel Mevlid Kandili mesajları sizlerle Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz: En güzel Mevlid Kandili mesajları sizlerle
Denizciler yaklaşan felakete dikkat çekiyor Denizciler yaklaşan felakete dikkat çekiyor
Pakistan ve Hindistan arasında anlaşma sağlanan tek konu: Kartarpur Koridoru Pakistan ve Hindistan arasında anlaşma sağlanan tek konu: Kartarpur Koridoru
Oğlunu öldürüp cesedini yol kenarına attı, 11 yıl sonra yakalandı Oğlunu öldürüp cesedini yol kenarına attı, 11 yıl sonra yakalandı
Milli Savunma Bakanlığından 'Anıtkabir' videosu Milli Savunma Bakanlığından 'Anıtkabir' videosu
Milli Savunma Bakanlığından 'Anıtkabir' videosu Milli Savunma Bakanlığından 'Anıtkabir' videosu
Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da evlerinde ölü bulunan 4 kardeşte 'siyanür zehirlenmesi' tespit edildi İstanbul'da evlerinde ölü bulunan 4 kardeşte 'siyanür zehirlenmesi' tespit edildi
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erenel: Asker intiharları ABD ve ordusunun zihniyetinin vicdanlara yansımasıdır İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erenel: Asker intiharları ABD ve ordusunun zihniyetinin vicdanlara yansımasıdır
Gaziantep ihracatı tarih yazıyor Gaziantep ihracatı tarih yazıyor
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
Bölgesel girişim sermayesi uygulaması geliyor Bölgesel girişim sermayesi uygulaması geliyor
GS TV spikerinden gündem yaratan sözler: '5'e razıydık' GS TV spikerinden gündem yaratan sözler: '5'e razıydık'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 12:39:47 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 12:56:26

Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor

Balıkesir'de hibe alarak mermer atölyesi açan Yeliz Yalçın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği ham mermerleri işleyerek ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Balıkesir'de 5 yıl önce eşinin tavsiyesi üzerine gittiği girişimcilik kurslarının ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredisiyle mermer atölyesi açan Yeliz Yalçın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği ham mermerleri işleyerek yurt dışına ihraç ediyor.

Yalçın, 5 yıl önce bir mermer firmasında müdür olarak çalışan eşi Fatih Yalçın'a özenerek mermer atölyesi açmaya karar verdi.

Eşinin de desteğiyle KOSGEB, İŞKUR ve Balıkesir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (BESOB) açtığı kurslara giden Yalçın, daha sonra aldığı hibe ile mermer atölyesine kavuştu.

Atölyesini eşi Fatih Yalçın ile beraber işleten 40 yaşındaki Yalçın, yurdun dört bir yanından getirdiği ham mermerleri işleyerek ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Yeliz Yalçın, AA muhabirine, mermer firmasında çalışan eşinin yanına gittikten sonra bu işi yapmaya heves ettiğini söyledi.

Yalçın, mermer atölyesini kurmak için çok kararlı olduğunu ve başardığını belirterek, "İlk önce içimde biraz korku vardı ama eşim bana destek oldu. 'Devletin desteğiyle bu işi yapabileceğimi' söyledi. İşlediğimiz mermerler Türkiye'nin birçok yerinden buraya geliyor. Bizim ihracatımızın yüzde 80'i Kanada ve Amerika'ya gidiyor. Yurt dışı haricinde yurt içine de fason olarak çalışıyoruz. Dizgihane ve kesimhanemizde 15 kişi çalışıyor." diye konuştu.

"Büyük bir ihtiyaç var, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"

Yeliz Yalçın'ın eşi Fatih Yalçın da aylık kapasitelerinin 3 bin metrekarenin üzerinde olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mermer talebinin yüzde 70'ini Kanada karşılıyor. Bunu Amerika, Avrupa ülkeleri Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa takip ediyor ama büyük alıcı Kanada. Yurt dışındaki alıcımız yine Türkler, bu sebeple dil konusunda da bir sıkıntımız olmuyor. Ülkemizin taşını yurt dışına ihracat ediyoruz, ülkemizin tanıtımını yapıyoruz oradan girdi sağlıyoruz. Tesisimizde genellikle Marmara Adası'ndan dolamit taşını çalışıyoruz. Büyük bir ihtiyaç var, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İkinci olarak Muğla beyazı. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden gelen taşları bir filede birleştirip yurt dışına ihraç ediyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ