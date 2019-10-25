Kaçak yapıya geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde kaçak yapılarla mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çekerek, bu kapsamda bin yeni imar denetçisinin görevlendirileceğini vurguladı.

2 BİN 100 İMAR DENETÇİSİ

Kurum, “Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde, yine en son Bodrum'da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız, mücadelemiz devam ediyor. Şu an 1100 imar denetçimiz var, bu imar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz.” dedi. Hem imar ve kaçak yapıyla ilgili mücadele noktasında hem de yıkımı konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Kurum, konuyla ilgili taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilettiklerini ifade etti.