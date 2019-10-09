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09 Ekim 2019 Çarşamba 13:04:56 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:06:17

Kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü

Volkanik dağ Erciyes'in yıllar önce patlaması sonucu oluşan tüflü toprak yapısı sayesinde çerezlik kabak çekirdeği üretim merkezi haline gelen Kayseri'de, bu yıl 18 bin tona yakın ürün alındı.

Volkanik dağ Erciyes'in yıllar önce patlaması sonucu oluşan tüflü toprak yapısı sayesinde Kayseri'de üretimi yaygınlaşan çerezlik kabak çekirdeği, bu yıl artan verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Çerezlik kabak çekirdeği, Türkiye genelinde en fazla Kayseri'de üretiliyor. Tüflü toprağın suyu tutma özelliği sayesinde kabak çekirdeği üretiminin çok yüksek olduğu bölgede, Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tomarza ilçesi de üretimde Kayseri genelinde ilk sırada yer alıyor.

Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen kabak çekirdeğinde, bu yıl yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde yetiştirilen ürünün "Tomarza kabak çekirdeği" ismiyle coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirtti.

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği üretiminin yüzde 40'ının Kayseri'de yapıldığını dile getiren Öztaş, bu yıl kent üretiminin yaklaşık yüzde 30 arttığını ifade etti.

Kayseri'de yılda ortalama 13-14 bin ton kabak çekirdeği üretimi yapıldığını aktaran Öztaş, bu yıl yağışların çok iyi olduğunu ve rekoltenin 18 bin tona yaklaştığını söyledi.

Kilogramı 12-15 lira

Öztaş, tarlalarda hasadın tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Bu yılki yağışlarla hem verim hem de kalite iyi durumda." dedi.

Çerezlik kabak çekirdeğinin kilogramının 12 ile 15 lira arasında alıcı bulduğunu dile getiren Öztaş, "Çiftçiyi son yıllarda girdi ürünlerine gelen zamlar yordu ama bu yıl kabak çekirdeği verimi ve fiyatları bir nebze de olsa bizi rahatlatacak." diye konuştu.

Çiftçi Ömer Karaoğlu da "Bahar aylarında tarlayı işleyip ekimi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çapa, seyretme, ilaçla mücadele gibi aşamaları takip ediyoruz. Eylül-ekim aylarında hasadını yapar, ardından çadırlarda 3-4 gün kuruturuz. Sonra anlaştığımız tüccarlara veririz." ifadesini kullandı.

(AA)

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